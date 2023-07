Stavolta Clizia Incorvaia potrebbe aver fatto l’annuncio dell’anno, che inevitabilmente coinvolge anche il suo compagno Paolo Ciavarro. La bellissima influencer è tornata nuovamente attiva sui social e precisamente su Instagram ha mostrato delle immagini molto importanti. Poi non ha fatto parlare solamente le foto, infatti si è lasciata sfuggire qualche commento enigmatico che ha aperto le porte ad un evento straordinario, che potrebbe concretizzarsi tra non molto tempo.

>“Devo dire una cosa su Pier Silvio e Maria”. Belen Rodriguez parla dopo l’addio a Mediaset

C’è anche stata la reazione di Eleonora Giorgi, quindi tutto sembra far pensare che la notizia più bella per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sia ormai imminente. Lei ha dato una sorta di anticipazione grazie a ciò che ha indossato e a quello che ha detto, in risposta ai suoi accaniti follower, che non la smettono di seguire giorno dopo giorno. Questa estate 2023 e i mesi a venire potrebbero essere ricordati come i migliori della sua vita.

Leggi anche: “L’ho fatto!”. Clizia Incorvaia, erano rimaste dalla gravidanza e ora addio





Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, grande annuncio sempre più vicino

Ebbene sì, le attenzioni dei fan di Clizia Incorvaia e anche ovviamente di Paolo Ciavarro sono aumentate notevolmente nelle scorse ore, quando lei ha pubblicato alcune foto che l’hanno immortalata in costume. Non ci si è soffermati unicamente sulla sua straordinaria bellezza, infatti il suo corpo non sembra affatto di una donna di 42 anni ma di una ragazzina. E ora il suo partner le avrebbe regalato qualcosa di indimenticabile.

Il costume intero scelto da Clizia prevedeva anche la presenza di una scritta in inglese, contorniata da brillantini: “The Bride (maybe)”, che si traduce così in italiano: “La sposa (forse)“. Inoltre, è stato possibile notare anche un anello indossato dalla 42enne all’anulare sinistro, quindi il matrimonio con Paolo Ciavarro sarebbe ormai alle porte. Potrebbe esserci già stata la proposta, dato che lei ha commentato in maniera criptica. Eleonora Giorgi ha invece detto: “Che bella nuora ragazzina che ho”.

La Incorvaia ha inoltre risposto ad una follower, che aveva esclamato: “Ma ci vuoi dire qualcosa o ti piaceva il costume??”. E lei: “Mmm, non credo sia solo la prova costume ma…”. Quindi, i fiori di arancio con il suo Paolo sarebbero davvero ad un passo.