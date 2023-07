Clizia Incorvaia è una star dei social. Da quando ha partecipato al GF Vip, dove ha incontrato il suo Paolo Ciavarro, ancora di più. La coppia nata sotto i riflettori della Casa di Cinecittà e che ha avuto anche un figlio di nome Gabriele è sempre stata molto social. Soprattutto lei, che è un’influencer. Da quando è uscita dal reality di Canale 5 non ha praticamente mai smesso di aggiornare i follower sulla sua vita, e di conseguenza anche quella del suo compagno.

Dalla nuova casa da dividere alla gravidanza, passando per look, vacanze, cene, giornate trascorse con la suocera Eleonora Giorgi e poi ovviamente le immagini dei figli. Con loro ora si trova nella sua Sicilia, dove ha deciso di sottoporsi a un trattamento: la liposuzione non chirurgica. Lo ha annunciato lei stessa sul social, dove ha condiviso anche il video. Eppure anche dalle ultime foto in costume sembra non averne bisogno. Ma l’ha fatta per un motivo.

Clizia Incorvaia elimina “le culotte de chaval”

“Dopo la gravidanza erano rimaste le culotte de chaval”, dice la sorella di Micol, 42 anni, ai fan spiegando così il motivo per il quale ha voluto provare un trattamento tutto nuovo. Intanto chiariamo che le cosiddette “culotte de chaval” sono accumuli di grasso nella zona iniziale della gamba, tra coscia e gluteo.

“Oggi mi sono diretta a Siracusa dalla dottoressa Dora Imapgliata. Sapete che ho uno stile di vita sano, cerco di allenarmi, di mangiare bene, però con la gravidanza erano rimaste le culotte de chaval, così ho deciso di sottopormi al trattamento Clatuu, veramente pazzesco. Si tratta della criolipolisi, ossia una liposuzione non chirurgica. Attraverso l’uso del freddo si avrà una riduzione del grasso localizzato”, continua Clizia Incorvaia.

“Dopo un mese vedremo il risultato”, conclude la compagna di Paolo Ciavarro, 31 anni. È anche mamma di Nina, 7 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina ma tornando al trattamento, ha scelto di provare questo dispositivo che attraverso il congelamento non invasivo delle cellule adipose induce la lipolisi senza recare alcun danno agli altri tessuti e rimodella le forme del corpo.