Bufera social su Clizia Incorvaia dopo l’ultima foto. In questi giorni guardando verso l’alto chi sperava in un bel sole giallo stagliato sull’azzurro c’è rimasto male. Nuvole, grigiore e acquazzoni imperversano sull’Italia. Ma non c’è maltempo soltanto in cielo. Pure sui social tuoni e fulmini vanno alla grande. E non parliamo di ‘hater’, etichetta che poi, a pensarci bene, non significa nulla. La traduzione esatta sarebbe ‘odiatori’. Ma non è che basta scrivere una parolaccia per passare per hater. No no, devi farlo proprio di professione l’hater…

Gli hater, secondo il senso comune, sono quelli che sotto ogni post, o quasi, attaccano, insultano, offendono e criticano in modo scomposto. E non si limitano al contenuto, ma vanno sul personale e ci vanno giù pesante. Ma chi sono questi hater? Cioè anche voi che leggete, sì voi, pensate di essere immuni? Voi e pure quelli che appiccicano sta caccio di etichetta ovunque, credete davvero di non essere odiatori? Non dico sempre. Ma ogni tanto. Pensateci bene. Anche voi, a volte, o magari spesso, siete degli hater. Ora, dopo questa filippica, andiamo a scoprire cosa è successo a Clizia Incorvaia.

L’ultima foto di Clizia in bikini scatena un putiferio

Clizia Incorvaia ha deciso di pubblicare alcune foto in cui compare in uno striminzito bikini mostrando di aver decisamente ritrovato la forma dopo la gravidanza. Poco più di un anno fa, infatti, la popolare influencer e personaggio tv ha dato alla luce Gabriele. Era il 19 febbraio del 2022 quando Clizia ha reso papà per la prima volta il compagno Paolo Ciavarro. Lei, invece, aveva già avuto una figlia dall’ex marito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni (oggi Nina ha 7 anni).

Ebbene in tanti hanno commentato queste foto pubblicate da Clizia Incorvaia sul suo profilo Instagram. Ad esempio Guendalina Canessa dice: “Siamo troppo in sintonia pensa che me lo sto facendo fare a mano da una signora 😍🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ l’avevo visto a @dualipa ed ero impazzita ma non aveva messo il tag”. Ma non tutti i commenti sono stati così positivi.

Nel post Clizia Incorvaia ha scritto “Essere una mamma sexy è un duro lavoro“. In tanti, tuttavia, sotto al post, hanno criticato l’ex gieffina: “… la classe e l’ eleganza – scrive una follower – è un’ altra cosa, e lo sai benissimo perchè prima lo eri, ultimamente mi sembra che tu voglia sempre apparire svestita, e questo mio umile pensiero è una caduta di stile, il costume mi sembra piu adatto a una ragazzina, poi viva la liberta’ solo un mio pensiero”. E non finisce qui: “Cara Clizia ricordati sempre che sei una mamma e una mamma anche se giovanile non può indossare un costume del genere ci vuole sempre buon gusto” scrive un’altra utente. E voi, come la pensate?

