Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tornano a far parlare di loro. La coppia nata al GF Vip, che ha avuto anche un figlio di nome Gabriele, è sempre stata molto social. Soprattutto lei, che è un’influencer. Da quando è uscita dalla Casa non ha mai smesso di aggiornare i follower sulla sua vita, e di conseguenza anche quella del suo compagno. Dalla nuova casa da dividere alla gravidanza, passando per look, vacanze, cene, giornate trascorse con la suocera Eleonora Giorgi e poi ovviamente le immagini dei figli.

Ma ultimamente il suo pubblico social ha notato meno post e Storie sul profilo Instagram di Clizia Incorvaia. Una novità, questa, che ha subito allarmato i tanti fan raccolti ai tempi del GF Vip a cui, tra l’altro, ha poi partecipato anche sua sorella Micol. Da qui la scelta della 42enne di svelare cosa sia successo e la decisione presa di comune accordo con il figlio di Massimo Ciavarro.

Clizia Incorvaia, la decisione presa con Paolo Ciavarro

“Dovete sapere che quelle due o tre volte a settimana che mi alleno in palestra rappresentano il momento in cui riesco a rispondere alle mail, al commercialista, a tutte voi – ha esordito Clizia Incorvaia sul tapis roulant – Quindi mi alleno e riesco a fare tutte queste cose, perché altrimenti non ho mai tempo”. Poi continua sottolineando una cosa che tiene tanto a dire.

“Mi sono trovata a parlare con una di voi oggi, una fan diventata un’amica virtuale che si lamentava un po’. ‘A volte vi vediamo poco, prima condividevate tanti momenti briosi. Si, condividete la famiglia, ma ci mancano quei momenti lì della coppia’, mi ha confessato”, ha continuato per poi aggiungere: “Lo so ragazze che vi manca. Ma dovete capire anche che noi abbiamo bisogno, spesso, di avere quei momenti per noi”.

Quindi la decisione presa da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, con buona pace di tutti che dovranno accettarla: “Abbiamo bisogno di concederci un momento relax, una festa con gli amici, una fuga romantica, però solo per noi. Poi lo sapete, Paolo è più refrattario ai social rispetto a me, è più riservato. Quindi ogni tanto, forse anche per preservare un amore bellissimo, che è cresciuto nel tempo, abbiamo bisogno di un momento solo nostro”. “Ci sono degli istanti che devono essere solo nostri. Questo è necessario accettarlo: non è che tutto va filmato. Vi voglio bene e grazie, perché ci seguite e amate da più di 3 anni”, ha concluso.