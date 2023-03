GF Vip 7, Micol Incorvaia sotto i riflettori: in suo sostegno scende la sorella Clizia. Gli ultimi giorni sono stati molto turbolenti con un confronto accesso con Edoardo Tavassi per i quali tra l’altro è stata chiesta la squalifica. Per chi non avesse seguito le ultime puntate il fratello di Guendalina aveva apostrofato Micol con parole al limite della decenza. “Io esco dalla porta rossa stasera. Perché? Sei proprio una povera sfigta”, ha affermato Edoardo in camera da letto.



“Sei una povera sfigta, non te ne frega un cazz* e questa è l’ennesima dimostrazione”. E ancora: “Io mi segno tutto, vai tranquilla. Detto questo vai avanti così… non me ne frega un cazz* né del GF Vip né della finale del cazz, fai quello che ti pare. Vai a vincere il GF, fallo vincere a Oriana, cerchi di buttarmi giù! Vai a ingigantire, a fare i film, a parlare con Giaele, in confessionale. Ciao. Stai a fa’ proprio apposta. È tutta la sera, che figura di merd che mi hai fatto fare! Brava… ma vattene a ‘fancul*.

GF Vip 7, Clizia Incorvaia difende Micol: “Troppo veleno su di lei”



Immediata era stata la reazione del pubblico che ci si era schierata con Micol. Micol al fianco della quale è scesa anche la sorella Clizia. Non per le parole di Tavassi ma per i commenti negativi caduti contro di lei dopo l’ultima puntata. Clizia ha pubblicato un messaggio ricevuto aggiungendo un commento:”Volevo informarti di dare un occhio alla pagina Facebook del GF Vip. In queste ore sono stati pubblicati stranamente tre post di seguito su lei”.



E ancora: “E ho letto centinaia di commenti veramente deprecabili, una valanga di fango di inciviltà impressionante, vedere questo mi ha fatto male e ho ritenuto avvisarti. Spero che tu e la tua famiglia possiate prendere provvedimenti” ha scritto un utente alla Incorvaia. “Grazie a tutti per gli innumerevoli messaggi, ma l’inciviltà, la cattiveria, la maleducazione non la si può certo cambiare denunciando. Io credo che il mondo sia dei giusti e che tutto abbia un suo corso. L’universo è in ascolto”.



È possibile che se ne parlerà nel corso della prossima puntata. Mentre le critiche verso la coppia non mancano: entrambi sono accusati di avere godere entrambi di “raccomandazioni” da parte della produzioni del reality show soprattutto in seguito ai mancati provvedimenti per aver infranto il regolamento.