GF Vip 8, manca solo l’annuncio per i due nuovi opinionisti del programma: Alfonso Signorini avrebbe infatti messo tutto nero su bianco. Per le prossima stagione ci sarebbero due nomi bomba che sembrano cambiare le indiscrezioni delle ultime settimane. Così mentre i preparativi vanno avanti. Ciò che è ormai chiaro a tutti è che ci saranno anche i nip in questa edizione del reality show, ovvero gente non famosa che condividerà l’esperienza con personaggi noti al pubblico.

>“Finalmente Pier Silvio l’ha cacciata”. L’ex volto di Canale 5 distrugge Belen Rodriguez, il post choc dopo l’annuncio di Mediaset (FOTO)

In una conversazione con Turchese Baracchi ha tirato fuori dei dettagli pazzeschi su chi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia e abbiamo già saputo qualche particolare incredibile. Alfonso Signorini ha confermato che ci saranno anche i nip: “Avremo un’edizione mix, ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi: ‘ma chi è questo?’”.





GF Vip 8, Paola Barale e Giuseppe Cruciani prossimi opinionisti

“I nip saranno gente veramente comune e semplice della strada, come il vicino di casa. Non vogliamo star del web o dei social, quindi vedrete gente comune con vip reali”. E poi Alfonso ha parlato anche della durata del GF Vip 8: “Non sarà più una edizione lunghissima come quella dell’anno scorso, lo dico con una grande gioia così potrò avere dei ritmi umani. Ci sarà spazio per i sentimenti e le emozioni”.

E, ancora, nuovi opinionisti. Secondo le ultime indiscrezioni, fornite da Amedeo Venza, sarebbero vicini alla firma con il programma di Canale Cinque Paola Barale e Giuseppe Cruciani. Di recente lei, parlando con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha confidato: “Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili”.

“Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “’Stiamo lavorando per voi…’”. Come dire che la sua partecipazione al GF Vip 8 è forse più di una pista. Quando a Giuseppe Cruciani, si tratta di un vecchio pallino di Alfonso Signorini che ora sarebbe riuscito a convincerlo. Tramonta, quindi, l’ipotesi di Katia Ricciarelli opinionista.