La figlia della vip ruba la scena alla madre. Come tutti sanno, la nota conduttrice italiana è da poco tornata a casa. Fuori dall’Italia insieme alle amiche, precisamente a Dubai, per festeggiare il suo compleanno. Ma non appena varcata la soglia di casa, ecco Mia, 11 anni, pronta ad accoglierla con una vera e propria sorpresa.

La figlia di Alessia Marcuzzi e Facchinetti splendida nel look griffato. Un ‘bentornata’ alla mamma da vera vip, la bellissima Mia non poteva che accendere i riflettori tutti su di lei, proprio come sa fare una diva. E con i vestiti ‘rubati’ alla mamma è tutto molto più semplice. In occasione di un party casalingo organizzato tra amici di ritorno dal viaggio a Dubai, Alessia Marcuzzi resta senza parole e documenta il momento sui social.

La figlia di Alessia Marcuzzi in look griffato: lo ha “rubato” alla mamma

Mia Facchinetti futura showgirl? Le doti ci sono e anche il look, “rubato” alla mamma, con tanto di imitazione a seguito: “Poi arriva lei con la mia imitazione”. Ed effettivamente Mia ha deciso di abbinare una t-shirt crop e over di Celine modello bianco. Tutto in stile con un paio di bermuda Gucci, con tanto di iconica stampa jacquard con la doppia G. (Paura per Alessia Marcuzzi: ha rischiato di morire. Salvata proprio dalla moglie dell’ex fidanzato).

E per quanto riguarda gli accessori, la scelta è caduta su un paio di occhiali da sole e un paio di scarpe sempre firmati Gucci modello sneakers. Il prezzo è da capogiro, quindi tenetevi forte. Solo la magliettina vanta un prezzo di 420 euro, a cui si aggiungono bermuda Gucci da 790 euro e sneakers color panna con le righe rosse e verdi sempre di Gucci che raggiungono il prezzo di 790 euro.

Un look decisamente pensato nei dettagli oltre che essere costosissimo. Ma d’altronde una diva non può fare diversamente, ancor più se a essere imitata è proprio la mamma, da sempre icona di sensualità e stile. Mia Facchinetti, la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, è nata il 4 settembre 2011. Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono stati insieme fino al 2012. Sulla rottura di coppia, si sarebbe espresso il padre di Dj Francesco, Roby Facchinetti al settimanale DiPiù: “Non me l’aspettavo, sono addolorato. Mi ha detto che non hanno avuto la forza di superare le incompatibilità dei loro caratteri. Mi ha spiegato che ci hanno provato e che hanno fatto molti tentativi, ma che non ci sono riusciti”.