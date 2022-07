“Sono un padre orribile”. Fedez, lo scherzo alla figlia finisce male: cosa è successo. VIDEO

Fedez, un padre orribile. Usa queste parole il rapper milanese per descriversi, naturalmente con tanta ironia, tipica dell’artista. Anzi, la realtà è tutt’altra: Federico Lucia è un padre presente e amorevole, almeno da quello che vediamo seguendoli su Instagram. I suoi bimbi Leone e Vittoria, sono bimbi sereni e dolci, sintomo di genitori bravi e che dispensano amore. Tuttavia in queste ultime ore Fedez si è reso protagonista, insieme alla piccola Vitto, di un fatto che ha fatto poi disperare la bambina.

Ma andiamo con ordine. Si sa, ai bimbi è possibile far credere di tutto, anche di essersi fatti male pure se non è vero. Ed è proprio in questo modo che Fedez ne ha combinata un’altra delle sue. Mentre aveva in braccio Vittoria, il rapper ha dato un calcio alla porta creando un rumore forte. A questo punto, toccando la testa della piccola ha detto, “Oh no Vitto, no! Ti sei fatta male…”, fingendo che il rumore fosse stato causato dallo scontro della piccola contro la porta. Neanche qualche secondo che la piccola inizia ad urlare disperata.

Fedez “un padre orribile”: lo scherzo a Vittoria è tutto da ridere

“Ma amore no”, dice Fedez tra mille risate. Poco dopo, su Instagram, il rapper ha postato il video della scena con la scritta “Sono un padre orribile”, scatenando molti commenti da parte dei follower. “Mi sento un mostro perché sto ridendo troppo”, commenta qualcuno. Fedez, un padre orribile? Proprio no! Solo qualche giorno fa i due si sono resi protagonisti anche di un altro siparietto tutto da ridere.

Durante la colazione che Fedez stava riprendendo per una diretta, ecco che la Vitto ha fatto il grande passo: “Ma ora se dicesse in diretta papà, sarebbe bellissimo”. E ancora: “Dici papà amore?”, “Papà” dice Vittoria, “Cosa?” replica Federico sconvolto. L’incredulità nel volto di Fedez che si illumina di gioia e quindi per essere sicuro che la bambina l’avesse detto veramente le chiede di ripeterlo e lei lo fa.

VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE IMPRENDITRICE DIGITALE pic.twitter.com/PhAAOQy1yO — ila🪁 (@portamivialou) July 17, 2022

“Papà”, dice Vittoria e per Fedez non può esserci soddisfazione più grande. Come ricorderete, a maggio era diventato virale il video pubblicato dal rapper con una compilation dei miglior momenti in cui aveva provato a farle dire “papà”.

