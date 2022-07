Vittoria ha detto papà per la prima volta e in Italia è festa grande. La secondogenita di casa Ferragni Lucia ha dato al padre quello che aspettava da mesi interi. La bimba infatti ha sempre preferito la parola “mamma” al corrispettivo maschile e Fedez non se n’è mai fatto una ragione. Tant’è che per molto tempo il papà ha creduto che la figlia lo stesse proprio facendo apposta: “Dì papà…”. E lei di tutta risposta: “Mamma!” E giù risate. Tra l’altro Vittoria è considerata una bambina molto simpatica e serena.

In tanti dicono sia anche una bimba felice, anche grazie anche ai contenuti pubblicati dai genitori. La Vitto infatti oramai è diventata una piccola star dei social e molto spesso il papà la chiama “Monella”, proprio perché riesce a prendersi beffa di tutti. Un ragazzina molto intelligente è anche un po’ dispettosa, questo va detto. Nelle stories dei genitori la vediamo spesso fare gli scherzi al fratello Leone e soprattutto al padre, non dicendo la parola “papà”.





Tuttavia oggi è successo quello che prima o poi sarebbe dovuto accadere. Durante la colazione che Fedez stava riprendendo per una diretta, ecco che la Vitto ha fatto il grande passo: “Ma ora se dicesse in diretta papà, sarebbe bellissimo”. E ancora: “Dici papà amore?”, “Papà” dice Vittoria, “Cosa?” replica Federico sconvolto.

L’incredulità nel volto di Fedez che si illumina di gioia e quindi per essere sicuro che la bambina l’avesse detto veramente le chiede di ripeterlo e lei lo fa. “Papà”, dice Vittoria e per Fedez non può esserci soddisfazione più grande. Come ricorderete, a maggio era diventato virale il video pubblicato dal rapper con una compilation dei miglior momenti in cui aveva provato a farle dire “papà”.

VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE IMPRENDITRICE DIGITALE pic.twitter.com/PhAAOQy1yO — ila🪁 (@portamivialou) July 17, 2022

Ora finalmente ce l’ha fatta, forse presa dallo sfinimento e non poteva che diventare virale il video di Vittoria che finalmente chiama il padre. In pochi istanti, sui social, è diventato virilissimo. Su Twitter è diventato di tendenza l’hasthag “Lucia Ferragni” e in molti hanno rinominato il 17 luglio come “festa nazionale”. Si fa per ridere. E che ridere!

