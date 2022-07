Fedez, un altro grande gesto del rapper. Non è la prima volta che accade di avere prova tangibile del grande cuore del marito di Chiara Ferragni. Il cantante, reduce da un periodo decisamente delicato in seguito alla scoperta del tumore al pancreas, dimostra di essere ancora più vicino al cuore dei bisognosi.

Fedez, gesto di beneficenza come prova tangibile di un cuore davvero grande. Correva il mese di giugno del 2021 quando il cantante ha annunciato a tutti l’apertura della Fondazione Reduce che, come affermato da Fedez, “ogni anno si fisserà un obiettivo da seguire per aiutare più persone possibili”.





Fedez, gesto di beneficenza del cantante: “Donati 400mila euro…”

Promessa mantenuta in più occasioni e non ultima la più recente donazione all’associazione TOG, con cui da diversi mesi il cantante ha avviato una collaborazione. Donati dunque 400mila euro per un’importante associazione che si occupa di riabilitazione per i bambini affetti da gravi patologie neurologiche. (Fedez, preoccupazione nella famiglia del cantante).

Una cifra decisamente importante per uno scopo ancor più nobile: “Oggi sono andato a trovare i bambini e le bambine di TOG per consegnare l’assegno di 400mila euro che verrano donati interamente alla loro struttura. Somma che siamo riusciti a raccogliere da dicembre ad oggi anche grazie alla vostra partecipazione”, annuncia Fedez su Instagram.

“Per questo ci tengo a ringraziavi per l’entusiasmo con cui accogliete da sempre le mie iniziative. Non vedo l’ora di continuare a portare avanti progetti con la Fondazione Fedez”. Tutto questo unitamente ai 130mila euro raccolti durante il concerto evento con J-AX a Milano, tutti da destinare in beneficenza. Il gesto di Fedez è ancora un volta il risultato di un’altra promessa mantenuta: “La beneficenza si fa e si dice”, aveva dichiarato un anno fa il cantante.

