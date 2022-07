“È stata operata”. Fedez, incidente e preoccupazione nella sua famiglia: “Sudato freddo”

Fedez, operazione per la nonna. L’annuncio è stato dato dallo stesso rapper milanese, che in modo inaspettato ha fornito una notizia che ha messo in ansia i fan. Ha pubblicato un paio di foto in compagnia della donna e ha anche aggiornato sulle sue condizioni di salute. La signora Luciana Violini ha 91 anni ed è rimasta vittima di una brutta situazione, che l’ha vista purtroppo protagonista. Un incidente sicuramente non di poco conto, che ha allarmato Federico Lucia e tutta la sua famiglia.

Fedez, operazione per la nonna e aggiornamento sul suo stato fisico. Intanto, nei giorni scorsi era tornato a parlare della sua malattia a Vanity Fair: “Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so, è un mantra un po’ triste, ma è l’unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà. Ma ho sempre paura di morire”. Ma andiamo a scoprire insieme cosa è successo alla sua adorata nonna.





Fedez, operazione per la nonna: cosa è successo e come sta

Fedez, operazione per la nonna e apprensione ai massimi livelli per il cantante e marito di Chiara Ferragni. La donna ha quindi avuto un incidente inatteso, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Lui ha infatti rivelato: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna!”. E questa didascalia ha accompagnato un’immagine della donna con il segno due, fatto con la sua mano per tranquillizzare tutti.

Dunque, la nonna di Fedez è caduta e si è purtroppo fratturata il femore. Ma le cose sono andate per il meglio, visto che dopo l’intervento chirurgico è ritornata subito in gran forma. In un’altra immagine il rapper ha aggiunto: “Raga, sono troppo contento che sia andato tutto per il meglio!”. Sicuramente in privato avrà ricevuto numerosi attestati da parte dei suoi follower, che sono felici di sapere che la 91enne nonnina stia già bene, anche se indubbiamente dovrà fare un po’ di riabilitazione per sistemarsi del tutto.

Alcuni giorni fa, prima dunque della caduta di Luciana Violini, Fedez si era mostrato insieme alla nonna e aveva scritto: “Cena romantica con la nonna”. Le aveva regalato un bellissimo mazzo di fiori e aveva trascorso una giornata indimenticabile con lei. Ora si è saputo del brutto accaduto, anche se per fortuna il peggio sembra essere già stato messo alle spalle.

