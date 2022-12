Federico Fashion Style continua ad essere al centro delle chiacchiere dopo la fine della storia con Letizia Porcu; nelle ultime settimane si sono susseguite le voci di una sua presunta vita parallela e anche di relazioni con uomini misteriosi. Voci alle quali non aveva mai risposto fino a ieri, quando l’argomento è stato toccato da un giornalista del settimanale Nuovo. Intanto fanno discutere alcune sue frasi sui social. “Non fidarti mai di nessuno” scrive in un post che ha immediatamente generato commenti.



“Aldilà di quello che è successo e delle colpe che, a mio parere sono sempre da entrambe le parti, stai un po’ esagerando! Prima a verissimo poi i continui post e Si capisce a chi sono riferite le tue frecciatine e posso dire che Letizia si sta comportando da grande signora. Non scende a certe provocazioni palesi che gli vengono fatte. Quando eravate insieme non l’hai mai degnata di una parola bella e dolce mentre adesso la nomini spesso, anche indirettamente e in maniera negativa!”.

Federico Fashion Style: “Una donna? Si può amare tutto”



E ancora. “Inutile voler far comprendere che le colpe siano solo da una parte, quando una storia finisce il fallimento è di entrambi e si soffre anche in silenzio, non per forza spiattellando il dolore sui social”. Tornando alle domande del settimanale Nuovo sulla sua sessualità, Federico ha spiegato: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica…Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio…”.



Poi ha aggiunto: “In questo momento nella mia vita non ho nessuno…Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole”.



“Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perchè io non giudico i gusti altrui”, ha concluso Federico. Ancora una volta fioccano i commenti. “Penso proprio che sia arrivato il momento di calare la maschera e dire tutta la verità riguardo al tuo orientamento sessuale… Non ci sarebbe nulla di male ognuno è libero di amare ciò chi vuole”.

