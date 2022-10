Federico Fashion Style, la notizia sulla moglie Letizia Porcu è ormai ufficiale. La comunicazione è arrivata proprio dalla donna, che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto dire a tutti i suoi follower cosa è successo. E inevitabilmente tutti sono rimasti senza parole. Anche se in rete sono anche apparsi messaggi di persone, che non si ritengono sorpresi da questo annuncio. Le parole di Letizia sono più che chiare e non lasciano spazio a nessun tipo di interpretazione. E ora i fan vogliono sapere tutto.

Dunque, su Federico Fashion Style e la moglie Letizia Porcu è piombata una news clamorosa. Lo scorso mese di settembre l’hair stylist dei vip aveva affermato: “Vi voglio tranquillizzare sto benissimo , ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo.. In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi. Ora ho la pancia piatta e gli addominali, non mi sembra vero. Ho qualche dolore. Ma è normale, passerà presto”.

Federico Fashion Style e la moglie Letizia Porcu: è separazione

Stando a quanto ufficializzato nelle scorse ore, Federico Fashion Style e la moglie Letizia Porcu sono arrivati a prendere una decisione importante e sicuramente molto sofferta. Loro si conoscono da tanti anni e hanno anche avuto una figlia insieme, ma ora è giunto il momento di pensare al bene di entrambi e hanno compreso di dover intraprendere percorsi differenti. La donna ha deciso quindi di scrivere poche, ma significative parole in una Instagram story e i follower hanno ormai accettato questa scelta.

Giusrppe Porro ha quindi scritto sui social: “È finita tra Federico Fashion Style e sua moglie Letizia! Lo annuncia lei su Instagram”. E l’ormai ex coniuge dell’uomo ha scritto: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia, è bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. Quindi, l’obiettivo è quello di mantenere un legame amichevole e quindi molto civile affinché la bambina non possa avere troppi contraccolpi negativi da questa separazione, ormai ufficializzata da mamma e papà.

Questi alcuni dei commenti postati sotto la notizia di Giuseppe Porro: “Per me non sono mai stati insieme, vivevano due vite separate”, “Si sapeva già e si vedeva”, “Ci credeva solo lei e mi dispiace perché è una ragazza straordinaria”, “L’ho detto io, questo è l’anno dei divorzi vip”. Ed effettivamente un’altra coppia famosa, l’ennesima di questo 2022, è adesso scoppiata.