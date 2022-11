Federico Fashion Style, pioggia di critiche dopo l’addio a Letizia. Una foto in particolare non è sfuggita. Federico l’ha pubblicata dopo la sua intervista a Verissimo. Mezzora di colloquio con Silvia Toffanin durante la quale si era lasciato andare ad una serie di considerazioni sul suo rapporto naufragato con Letizia Porcu. “Sapevo che prima o poi sarebbe successo – ha raccontato – C’ho tenuto tantissimo alla nostra storia, ma le cose non andavano bene da un po’. È una donna speciale e rispetto la sua scelta”.



“È stata una scelta condivisa – ha spiegato Federico Fashion Style – ma io sono venuto a saperlo tramite un post su Instagram. Ok, ne avevamo parlato, ma lei presa da un momento di difficoltà e dalla fragilità dovuta alla morte del padre, ha dato l’annuncio dell’addio su Instagram. Non posso spiegare quali erano i nostri problemi, perché purtroppo c’è una diffida da parte sua. E non posso dire precisamente motivi della separazione”.

Federico Fashion Style, pioggia di critiche dopo l'addio a Letizia: la foto che lo incastra



E ancora: “Ma io dico con onestà che sarei andato avanti a vita al suo fianco, perché non so vedermi accanto ad un’altra persona. È stata colei che mi ha sempre supportato in tutte le mie scelte”. Parole che lasciavano intendere una profonda sofferenza che secondo i fan non c’è. Secondo alcuni Federico avrebbe già trovato il modo di consolarsi. Una dimostrazione viene da una delle ultime foto pubblicate con la didascalia “La vita è un gioco… Quando sei game over non c’è più niente da fare… Quindi divertiti!” e l’hashtag “#newlife”, che sta per “nuova vita”, hanno scatenato i commenti.



“Le sue lacrime sembrano finte per la separazione dalla moglie infatti non mi sbagliavo. Se per te la vita è un gioco spero che ti diverti sempre. Per noi gente normale la vita è tutt’altro”, scrive un’utente. E ancora: ““La moglie ha fatto bene a lasciarlo prima mi piaceva tanto quando faceva il salone delle meraviglie, l’intervista si vedeva che recitava non era affatto credibile, Silvia era più dispiaciuta per lui”.



Quindi chiude un’altra: “Mi dispiace che la relazione con Letizia sia finita…ma guardati alcuni filmati come ballando con le stelle aveva fatto ore di prove per danzare con te, tu neanche l’hai calcolata. Lì tutti noi spettatori abbiamo capito che non c’era amore quello di marito e moglie e lei si sarà stancata di essere trattata da invisibile. Troverai il grande amore ma sii sincero con te stesso, sii te stesso”. Di una nuova compagna per ora nessuna traccia, il parrucchiere delle dive ha già comunque chi lo consola: la sua forza interiore che tante volte lo ha aiutato a superare momenti difficili.

