Federico Fashion Style e la storica compagna nonché mamma di sua figlia si sono lasciati dopo 17 anni insieme. L’annuncio, pubblicato da Letizia Porcu, arriva poco dopo la grande festa a Milano che l’hairstylist ha organizzato n occasione del suo 33esima compleanno. Festa esclusiva dove lei era presente, insieme a numerosi personaggi noti.

Un pigiama party con il dj set e buon cibo a cui hanno partecipato Alex Belli, Delia Duran, Marialaura De Vitis, Vera Miales, Wanna Marchi, Stefania Nobile, Cecilia Capriotti, Guenda Goria, Mirko Gancitano, Giacomo Urtis e Aida Yespica tra gli altri. E, come detto, anche l’ormai ex di Federico Lauri e la figlia.

Federico Fashion Style, critiche dopo la rottura: “Tutto finto”

“Vi racconto un po’ del mio pigiama party!… Una festa pazzesca con tantissimi ospiti e ci siamo divertiti da pazzi! Nella vita ciò che conta e’ il sorriso, tutto ciò lo porta via il vento!”, ha scritto Federico Fashion Style sotto a una gallery dove Letizia Porcu compare ma non viene minimamente citata.

Il party si è svolto domenica 16 ottobre. Poche ore dopo lei annunciava la rottura. E i fan non hanno gradito che sotto il post di Federico Fashion Style, che non ha ancora mai commentato la fine della sua lunghissima relazione, non ci fosse nemmeno un riferimento a lei: “Della serie: la moglie ti lascia ma io penso al party”, “Certo tu festeggi ma un po’ di rispetto x quella ragazza che ha sopportato x 17 anni? Voi così detti vip pensate solo a cosa entra nelle vostre tasche io dico povera figlia perché la stai crescendo nella menzogna”.

“Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”, aveva scritto Letizia che ha sempre difeso Federico Fashion Style e che evidentemente continua a stargli a fianco. Ecco, per molti è “tutto una farsa”. E in generale gli utenti sono tutti schierati dalla parte di lei: “Finalmente lei ora è libera di vivere un amore vero” e “Tutto finto dalla testa ai piedi anche la storia con la mamma di tua figlia”, si legge ancora.