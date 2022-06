“Ho scelto così”. Federica Pellegrini, la decisione sul matrimonio con Matteo Giunta

Federica Pellegrini convolerà a nozze a fine agosto, ma che abito indosserà si sono chiesti in molti. Il matrimonio si terrà a Venezia, la città dell’amore. L’ex nuotatrice sposerà il suo ex allenatore Matteo Giunta, la realizzazione di un sogno cominciato prima ma ufficializzato alla fine della quinta olimpiade di lei. Nei giorni scorsi si è tenuto l’addio al nubilato a Formentera e attraverso le immagini condivise sui social è emerso quanto questo party sia stato pazzesco. Questo party però appartiene già al passato ed è tempo di pensare al futuro.

Federica Pellegrini, indiscrezioni sull’abito del matrimonio

Federica Pellegrini a La Stampa rivela i dettagli dell’abito del suo matrimonio: “Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale in chiesa. Abbiamo valutato anche altre ipotesi, poi la mia storia mi ha portata lì”. Ma le indiscrezioni non finiscono qui. L’ex nuotatrice conferma che, come comprimari delle nozze, saranno presenti anche i suoi tre bulldog francesi.

Si conosce la data delle nozze, i dettagli dell’abito e altre chicche, ma quale chiesa ha scelto Federica per questo giorno importante. Ebbene, la funzione verrà celebrata nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, dove il testimone, per lei suo fratello Alessandro, dovrà preparare il discorso.

