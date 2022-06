“Presa di notte e portata via”. Federica Pellegrini non se l’aspettava a poco dal matrimonio

Federica Pellegrini, nozze vicine e quindi le amiche hanno deciso di farle una grandissima sorpresa per l’addio al nubilato. Non se l’aspettava minimamente questo gesto o perlomeno non così eclatante. Infatti, si sono presentate dalla nuotatrice in piena notte e l’hanno portata via dalla sua abitazione per regalarle qualcosa di straordinario. Ovviamente il suo futuro marito Matteo Giunta potrà osservare tutto solamente da lontano, visto che si tratta di un momento dedicato alle sole ragazze.

Federica Pellegrini, le nozze sono imminenti e l’addio al nubilato non poteva che arrivare a stretto giro di posta. Le amiche hanno organizzato tutto nei minimi dettagli e si sono recati dalla sportiva durante la notte, come raccontato dalla stessa futura sposa su Instagram: “Sono arrivate all’1.45…Ripeto… all’1.45. Detto questo…si parteeeeee P.S.: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo”. E ha pubblicato diverse foto che la immortalano al settimo cielo, compreso anche un video in cui si vede l’arrivo delle amiche.

Dunque, Federica Pellegrini è stata invasa dalle amiche a casa e hanno deciso di portarla via immediatamente. Non solo, la destinazione non era affatto un luogo presente in Italia ma le meravigliose Baleari e precisamente Formentera. Le hanno messo un cerchietto con il velo sulla testa e si è già fotografata non solo mentre partiva per questo meraviglioso viaggio, ma anche in costume all’interno di una villa, dotata ovviamente di una spettacolare e invitate piscina.

E sotto il suo post gli ammiratori di Federica Pellegrini hanno scritto: “Che amiche fantastiche, buon divertimento”, “Questi sono i regali seri della vita”, “Che forti, buon divertimento”, “Complimenti per la tua reazione”. E altri ancora: “Ma quanto è bello avere amiche così? Ti riempiono il cuore”, “Buona festa di addio al nubilato”, “Che bellissimo risveglio davvero”.

