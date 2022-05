Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti a convolare a nozze. Ormai manca pochissimo per la cerimonia, che si terrà davvero a stretto giro di posta. Nonostante ufficialmente non sia ancora emerso il giorno ufficiale del matrimonio, si è a conoscenza del periodo e anche della città in cui si celebrerà. Intanto, nelle ultime ore i futuri sposi si sono fatti vedere insieme ad una persona molto nota ed esperta nel campo delle nozze. E i fan non vedono l’ora di poter sapere proprio tutto.

Prima di dirvi tutto su Federica Pellegrini e Matteo Giunta e del loro imminente matrimonio, nei giorni scorsi lei è stata invitata alla cerimonia di Fabio Scozzoli e Martina Carraro. Quest’ultima è grande amica di Federica. Qualche settimana fa la ‘divina’ era anche all’addio al nubilato della sposa. Su Instagram ha condiviso alcune foto delle nozze e scritto “Viva gli sposi” accanto a un cuoricino bianco. Gli sposi si sono innamorati nel 2013. A febbraio scorso Fabio Scozzoli aveva fatto la romantica proposta di matrimonio.





Federica Pellegrini e il matrimonio con Matteo Giunta: i preparativi

Come è stato rivelato un po’ di tempo fa, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si uniranno in matrimonio nella città di Venezia verso la fine del prossimo mese di agosto. Ovviamente i preparativi stanno proseguendo giorno dopo giorno e nelle ultime ore si è verificato un momento importante. Proprio nella città lagunare c’è stato un incontro fondamentale tra la coppia e un vip, che li sta sicuramente aiutando tantissimo nella preparazione delle nozze. Ma non vuole che si sappia molto sui dettagli.

Stiamo parlando di Enzo Miccio, super organizzatore di eventi simili, che inizialmente ha ripreso in una storia Instagram Federica Pellegrini e Matteo Giunta, scrivendo: “Attenti a quei due… Mission to Venice see next”. E poi si è immortalato insieme alla coppia, aggiungendo: “Eccoli, belli e innamorati… a Venezia col Miccio. Qui gatta ci cova!”. Quindi, hanno deciso di affidarsi alle competenze straordinarie di Enzo Miccio in quello che è sembrato a tutti gli effetti un vero e proprio sopralluogo pre-matrimoniale.

Dunque, Enzo Miccio ha invitato seppur in maniera scherzosa Federica Pellegrini e Matteo Giunta a non rivelare molti particolari sulle future nozze per non rovinare l’effetto sorpresa. I fan dei futuri sposi dovranno farsene una ragione e dovranno pazientare ancora tre mesi, prima di poter vedere questo matrimonio, uno dei più attesi nell’anno in corso.

