Fiori d’arancio nel Modenese tra i due campioni. Dopo 6 anni d’amore e la proposta di matrimonio arrivata a febbraio scorso a Tenerife, venerdì 20 maggio 2022 il sì: il matrimonio di Fabio Scozzoli. Il campione europeo e mondiale di nuoto ha sposato la ranista Martina Carraro.

Il campione romagnolo che ha dato l’addio al nuoto agonistico due anni fa ha giurato amore eterno alla collega di vasca Martina Carraro, che è grande amica di Federica Pellegrini e infatti non mancava tra gli invitati d’onore al matrimonio, come riporta il sito Today e come ci mostra lei stessa su Instagram, con un post super romantico.





Fabio Scozzoli matrimonio: ha sposato Martina Carraro

Federica Pellegrini, accompagnata dal fidanzato e futuro marito Matteo Giunta, era tra gli ospiti vip del matrimonio di Fabio Scozzoli e Martina Carraro. Qualche settimana fa la ‘divina’ era anche all’addio al nubilato della sposa. Su Instagram ha condiviso alcune foto delle nozze e scritto “Viva gli sposi” accanto a un cuoricino bianco.

Gli sposi si sono innamorati nel 2013. A febbraio scorso Fabio Scozzoli aveva fatto la romantica proposta di matrimonio alla sua compagna. “Sarà per sempre”, avevamo scritto sotto a uno scatto un cui si abbracciano per annunciare i fiori d’arancio. Proposta arrivata a Tenerife, con lei che mostra l’anello appena regalato il nuotatore forlivese.

A proposito di matrimonio, dopo quello di Fabio Scozzoli e Martina Carraro ci sarà quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia, unita nel lavoro e nella vita, dirà sì il prossimo 27 agosto a Venezia. Non si sa altro al momento, la location delle nozze è ancora top secret e di sicuro sarà un matrimonio blindato.

