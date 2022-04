“Incinta? La verità…”. Federica Pellegrini rompe il silenzio dopo le foto del pancino sospetto

Federica Pellegrini, la vertà sul pancino sospetto. Tutti ricorderanno le foto che hanno fatto il giro del web in poche ore. L’ex nuotatrice si è mostrata a bordo piscina, con addosso un elegante costume e baciata dal sole. Gli occhi dei più attenti questa volta sono caduti proprio sul pancino. Un dettaglio che ha subito fatto pensare a una gravidanza.

Mano nella mano con il futuro marito Matteo, Federica Pellegrini ha di recente annunciato la data delle nozze davanti alle telecamere di Silvia Toffanin: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”.





Ma nell’attesa, i più curiosi non smettono di domandarsi se l’ex nuotatrice sia o meno in dolce attesa. A racontare come stanno realmente le cose Federica Pellegrini in persona sia sul presunto addio al nubilato dalla Puglia che sulla gravidanza: “Non era il mio addio al nubilato”.

E ancora, Federica Pellegrini ha voluto ironizzare aggiungendo: “Ma vi pare che se fosse stato il mio addio al nubilato saremo state così composte?”. Poi la verità sul pancino sospetto che ha tanto incuriosito i fan negli ultimi giorni.

“Ho iniziato oggi la dieta perché in questi giorni mi sono lasciata un po’ andare”, confessa Federica Pellegrini per spazzare via ogni dubbia sulla presunta gravidanza. Questo però non significa che l’ex nuotatrice non possa anche in futuro diventare mamma. Il pensiero sembra esserci: “Spero che con i geni buoni dell’una e dell’altro, qualcosa di buono uscirà”, ha rivelato.

