Nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione, il programma condotto da Barbara D’Urso in onda il martedì in prima serata. Nel corso della semifinale, in onda su Italia Uno martedì 26 aprile, sono state proclamate le coppie finaliste. A giudicare le prove dei concorrenti, come sempre il trio di giudici composto da Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

Saranno sei le coppie a sfidarsi nella finalissima del programma che andrà in onda in prima serata su Italia 1 martedì 3 maggio. Con l’eliminazione della coppia composta dal pupo Alessio Tripi e della secchiona Ilaria Bruni si è completato il quadro dei finalisti de La Pupa e il Secchione Show.





La Pupa e il Secchione, in diretta il bacio tra Gianmarco Onestini e Mila Suarez

In finale troveremo le coppie composte da Emy Lo Buono e Alessandro De Meo, Asia Valente e Mirko Gancitano, Denis Dosio e Annaclara Hellwing, Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci, Elena Morali e Aristide Malnati e Maria Laura De Vitis e Federico Baietti, coppia è nata da una decisione della produzione.

La semifinale de La Pupa e il Secchione show si è aperta con la notizia del bacio tra Gianmarco Onestini e la sua pupa Mila Suarez. Maria Laura De Vitis, ex pupa di Onestini si è mostrata molto infastidita e soprattutto ha commentato spiegando di aver capito finalmente il motivo del suo allontanamento: “Si spiegano tante cose: si spiega perché lui mi ha isolata da quando è entrato con Mila, la scelta di salvare Mila abbandonando me, insomma a tanti punti di domanda che mi sono rimasti”.

Non è la pupueilsecchione se in finale ci sono Mila e Giammarco ma il GF #lapupaeilsecchione — Bradipo (@Bradipo21884309) April 27, 2022

“Ho visto e non c’è nulla di male se provano attrazione l’uno per l’altra, basta solo ammetterlo”, ha spiegato ancora l’ex di Paolo Brosio. Gianmarco Onestini ha replicato: “Io capisco che per te e altre persone è difficile pensare che due persone si vogliano bene, invece in questo caso è così. Io prima di tutto metto i valori!”, ma Antonella Elia ha attaccato i due. “Vi strusciate come due gatti in calore! Non ci prendete in giro!”. Barbara D’Urso ha mostrato le immagini del bacio in villa e i due hanno confermato scambiandosi un altro bacio appassionato durante la diretta de La pupa e il secchione (Il video della puntata)

