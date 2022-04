“Mistero su Elisa Isoardi”. Le voci nei corridoi della tv: cosa si dice sul suo conto

Dopo la sua ultima apparizione all’Isola dei Famosi Elisa Isoardi è letteralmente scomparsa dalla tv. Da diverso tempo, però, si continua a parlare di un suo possibile ritorno. Come conduttrice la sua ultima esperienza è stata “La prova del cuoco”, timone ereditato da Antonella Clerici. Programma poi sostituito da “È sempre mezzogiorno”. Come se fosse stata una bocciatura da quel momento per Elisa Isorardi il nulla.

Certo l’abbiamo visto a “Ballando con le stelle” in coppia con Raimondo Todardo. Anzi, per diverse settimane non si è fatto altro che parlare di una loro possibile liaison e, insomma, Elisa è stata per tanto tempo sulle copertine delle riviste rosa. Poco tempo fa Dagospia rivelò che a bloccare il ritorno in tv della Isoardi sarebbe stato un veto di un consigliere d’amministrazione Rai in quota Lega. Tutto da ricondurre alla storia finita tra la soubrette e Matteo Salvini. Ora, però, sembra che qualcosa sia cambiato.





Proprio nelle ultime ore sempre Dagospia ha reso noto una notizia che farà sicuramente piacere ai numerosi fan di Elisa Isoardi. A quanto pare per lei sarebbe pronto un programma girato tutto in esterna. Dovrebbe andare in onda su Rai2. Non si sa esattamente il giorno in cui il pubblico potrà rivedere sullo schermo l’amata conduttrice. Si parla comunque del week end, sabato, domenica oppure magari entrambi.

Per essere precisi nell’articolo di Dagospia si legge “Elisa punta alla domenica mattina di Rai2”. Dunque potrebbe essere proprio quella la collocazione del nuovo programma condotto da Elisa Isoardi. Lei non vede l’ora, come aveva dichiarato in un’intervista al Giornale: “Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”.

In realtà per Elisa Isoardi le novità potrebbero essere più d’una. Oltre la citato programma, infatti, sembra che i dirigenti di viale Mazzini sarebbero pronti ad offrirle la conduzione di una trasmissione molto seguita. Si tratta di Linea Verde che proprio la Isoardi aveva già condotto e nella quale andrebbe ad affiancare Beppe Convertini. Dunque sembra davvero che il futuro di Elisa stia per cambiare. E in meglio. Non pensate?

“Si sono visti”. Elisa Isoardi, la scoperta nelle stanze Rai che contano. E che cambia tutto