“Si sono visti”. Elisa Isoardi, la scoperta nelle stanze Rai che contano. E che cambia tutto

Da tempo Elisa Isoardi è lontana dalla Rai. Dopo anni di carriera la conduttrice non si vede più in onda sui canali della tv di Stato. L’ultima volta è stata al timone de La Prova del Cuoco che ha condotto per diversi anni e che ha ereditato da Antonella Clerici e che è stato sostituito da È sempre mezzogiorno. Da quel momento più nulla per Elisa Isoardi che ha avuto modo di fare altre esperienze televisive. È stata dapprima concorrente di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro, poi naufraga all’Isola dei Famosi.

Una pausa forzata che non è facile da accettare per Elisa Isoardi che, in una recente intervista a Gente, ha manifestato il suo stato d’animo: “Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto – ha ammesso ripensando al suo momento più difficile –. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”.





“Mi sono sentita fragile. Mi sono domandata più volte: ‘Perché sono ferma?’ – ha spiegato Elisa Isoardi. Ma la sua forza non l’ha mai persa. Merito anche del suo incredibile seguito, dei tantissimi fan che su Instagram non la perdono di vista un attimo: “L’amore di chi mi saluta per strada, di chi mi manda messaggi è un motore incredibile. Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”. In effetti, sui social Elisa Isoardi è amatissima.

Ora il periodo di pausa potrebbe essere davvero terminato. Almeno stando a quanto scrive Dagospia: per Elisa Isoardi ci sarebbero buone notizie. Sulle pagine online del giornale diretto da Roberto d’Agostino infatti si legge che c’è qualcosa che bolle in pentola. In questi giorni pare che Elisa Isoardi abbia effettuato un colloquio con il responsabile della fascia del DayTime della Rai Antonio Di Bella per una trasmissione che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere trasmesso il prossimo autunno.

Per quanto riguarda la vita privata le indiscrezioni la volevano impegnata con Alessandro Di Paolo, l’imprenditore con cui aveva avuto in passato una love story. In realtà ora sarebbe single e come ha spiegato a Gente “il mio cuore sta benone, è sereno. Al momento sono tranquilla, voglio pensare a me, cosa che non ho mai fatto. Ho amato tanto e sono stata ricambiata. Ora sento il desiderio di concentrarmi su Elisa”, ha concluso Elisa Isoardi.

