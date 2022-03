Che fine ha fatto Elisa Isoardi? Dopo la sua ultima apparizione all’Isola dei Famosi, nel corso del quale ebbe anche un infortunio all’occhio, è praticamente scomparsa. Fino al 2020 aveva condotto “La prova del cuoco”, ma a luglio i dirigenti di viale Mazzini dissero “basta così”. E da allora è iniziato un lungo periodo nel quale la conduttrice si è reinventata, ha scoperto la potenza dei social per stare sempre vicino ai fan.

Ma di chiamate per nuove trasmissioni nemmeno l’ombra. Pochi giorni fa, a inizio marzo 22, ecco spuntare una voce che l’ha fatta sperare. “A Viale Mazzini in queste ore – riportava TV Blog – si starebbe valutando se optare per una conduzione a due (Isoardi+Poletti con Rey e Gallo in ruoli più defilati) oppure se sia più opportuno modulare il cast in maniera differente. Nelle prossime ore arriveranno le decisioni definitive, che saranno poi messe nero su bianco in sede di scrittura e di presentazione del palinsesto estivo”.

Per Elisa Isoardi, insomma, sarebbe pronto un programma che dovrebbe andare in onda al posto di “Uno Week End” trasmesso la scorsa estate. Ma proprio nelle ultime ore è arrivata un’altra doccia fredda. L’ennesima per una conduttrice che ha alle spalle una lunga carriera e un folto seguito, ma che ormai sembra essere stata relegata ai margini dello showbiz televisivo…





Secondo Dagospia il motivo principale per cui Elisa Isoardi negli ultimi tempi è uscita dai radar dei palinsesti della Rai è uno e ha nome e cognome. Si chiama Matteo Salvini. Come tutti sanno il leader della Lega e la conduttrice hanno avuto una relazione dal 2014 al 2018. Ebbene sembra che un consigliere d’amministrazione in quota Lega abbia posto un “veto” sulla presentatrice 39enne. E anche il posto a Uno Mattina Estate, inizialmente pensato per lei, sarebbe andato alla fine alla giornalista del TG1 Maria Soave.

“La bella Elisa – leggiamo su Dagospia – pagherebbe ancora il fidanzamento, finito ormai da tempo, con il leader leghista, ora felicemente accoppiato con Francesca Verdini”. Il nome di Elisa Isoardi è stato avanzato anche per Uno Mattina Inverno. Ma anche questa ipotesi sembra essere tramontata. Qualcuno parla di una possibilità a Linea Verde. Tuttavia, sottolinea il portale di D’Agostino, qui di verde pare sia rimasto soltanto il colore del partito di Salvini. E se da lì non dovesse arrivare il via libera – semaforo verde – forse a Elisa Isoardi toccherà mettersi l’anima in pace. Meglio pensare ad un lavoro diverso, o comunque lontano dalla Rai…