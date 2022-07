“Giorni tristi”. Eva Henger, ferite ancora profonde dopo l’incidente: “Non lo accetto”

Eva Henger, la confessione dopo l’incidente. L’ex attrice sta affrontando un momento molto delicato dopo il periodo di ricovero e l’operazione. La convalescenza dopo il trauma dell’incidente e una vasta gamma di emozioni che Eva non nasconde a nessuno. Ne ha parlato durante la lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo.

Eva Henger dopo l’incidente non trattiene ciò che ha provato e sta continuando a provare: “Ci sono giornate tristi in cui ripenso a quello che è successo…Non è facile accettare un incidente del genere considerando che ci sono persone che purtroppo non ce l’hanno fatta…”.





Eva Henger dopo l’incidente: “Giorni tristi”

Eva Henger per ben due lunghi mesi non ha potuto muoversi, poi finalmente dopo tanta attesa i primi passi e l’emozione di riuscire a rialzarsi in tutti i sensi: “Solo ora comincio a stare in tre posizioni: seduta, sdraiata sulla schiena e sul lato destro…”. Ma l’incidente non è un ricordo ancora così tanto lontano. (Eva Henger, i primi passi dopo l’incidente).

“Devo recuperare psicologicamente e il percorso è molto lungo…”, aveva dichiarato Eva Henger a proposito dello choc subito psicologicamente a causa dell’incidente avuto in auto con il marito. Fortunatamente però si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel, anche grazie agli affetti di sempre come quello della figlia Mercedesz.

“Le raccontavo che sarei andata a prendere il cagnolino per la sorella e che avrei tifato per lei all’Isola…Ricordo quei gironi come un flash, tale è stato lo choc…”, aggiunge Eva Henger ripensando ai momenti precedenti al sinistro.

