Eva Henger, la notizia tanto attesa dopo il grave incidente. La situazione per la madre di Mercedesz pare sia in netto miglioramento. I fan vengono aggiornati quotidianamente sulle condizioni di salute di Eva, costretta a usare la sedia a rotelle da quando è stata dimessa dall’ospedale. Un breve video condiviso via socail dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi mostra chiaramente i segni di una ripresa.

Eva Henger, i primi passi dopo il grave incidente d’auto avuto insieme al marito, Massimiliano Caroletti. Dopo mesi di forte apprensione per la madre dell’ex naufraga, sembra essere arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo. Piccoli miglioramenti quotidiani avrebbero portato oggi a un notevole passo in avanti per Eva.





Eva Henger, i primi passi dopo l’incidente: “Una sensazione bellissima”

“È emozionante vederla in piedi. Una miracolata”, ha scritto Roberto Alessi nella didascalia al video. Le immagini mostrano Eva Henger finalmente alzata sulle proprie gambe. I primi piccoli passi dopo l’incidente e con l’aiuto delle stampelle, ma un grande traguardo finalmente raggiunto. (Eva Henger, la confessione dopo l’incidente: “Sono terrorizzata”).

E a proposito del video che mostra i primi passi dopo l’incidente, la stessa Eva Henger ha en pensato di ringraziare apertamente il giornalista: “Grazie Roberto, una sensazione bellissima”. E come molti sanno di recente l’ex attrice avrebbe confessato qualcosa in merito ad alcune conseguenze non solo fisiche dovute all’incidente.

“Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo”, ha confessato Eva Henger. Ma appunto a piccoli passi la ripresa è davvero possibile, soprattutto quando si è circondati dal supporto e l’affetto di molti.

