“Sono terrorizzata”. Eva Henger fuori dall’ospedale in sedia a rotelle, paura dopo l’incidente stradale

Eva Henger, le prime parole dopo il terribile incidente. Non sono trascorsi molti giorni da quando madre e figlia hanno reso note le foto he le ritraevano di nuovo insieme. Un periodo decisamente delicato per la mamma di Mercedesz che da diverso tempo sta facendo fronte ad alcuni problemi di salute dovuti all’incidente dello scorso 29 aprile.

Eva Henger, la confessione dopo l’incidente dopo un terribile incidente che l’ha costretta a usare una sedia a rotelle. Come si sa, è stata proprio Eva Henger a convincere la figlia a partecipare all’Isola dei Famosi nonostante l’incidente: “Ti ho guardato ogni giorno e ti vedo come la prima volta che hai fatto l’Isola. Ho pensato moltissimo e ti chiedo scusa, lo sai che siamo cocciute tutte e due mi dispiace non esserci viste per tanto tempo soprattutto per colpa mia”. (Eva Henger, la brutta notizia arriva dopo le dimissioni dall’ospedale).





Eva Henger, le prime parole dopo l’incidente: “Sono terrorizzata”

Un abbraccio con la figlia Mercedesz finalmente arrivato ma la paura dopo l’incidente subito non passa ancora. Eva Henger lo confessa: “Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto, con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo”.

Come ormai è noto a tutti, Eva Henger si trovava a bordo dell’auro insieme a Massimiliano Caroletti, durante un viaggio per raggiugnere Ungheria per acquistare un cane da regalare alla loro figlia, Jennifer. Poi lo scontro con un’auto sopraggiunta a velocità sostenuta e il trapsorto d’urgenza in ospedale dove Eva ha trascorso un mese abbondante.

Un momento difficile e delicato per Eva Henger addolcito senza alcun dubbio dalla possibilità di riabbracciare la figlia Mercedesz: “Mia madre mi ha appena chiesto scusa? Non ci posso credere, non so se lo sapete ma mia madre non mi ha mai chiesto scusa nella sua vita…fa un effetto stranissimo”, ha ammesso l’ex naufraga.

