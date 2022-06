La buona notizia è che uscita dall’ospedale, la brutta è che, almeno per ora, Eva Henger si trova sulla sedia a rotelle. L’ex attrice a luci rosse ha fatto sapere che sta meglio e che da qualche giorno ha lasciato la clinica romana dove era stata ricoverata qualche settimana fa in seguito ad un terribile incidente in cui è rimasta vittima in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti. La Henger ha raccontato di essersi trovata a un passo dalla morte. Inoltre ha detto di essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici e ora dovrà affrontare una lunga convalescenza.

L’importante però è che sia viva. Tuttavia l’attrice per il momento non riesce ancora a camminare autonomamente ed è costretta ad indossare un tutore alla gamba e a muoversi in carrozzina. Ma non ha di certo perso la voglia di fare. Eva Henger si trova sulla sedia a rotelle ma ha comunque posato per un servizio fotografico per il settimanale Novella 2000. Vicini a lei anche il marito produttore e imprenditore e la figlia di tredici anni Jennifer (ecco alcune foto).





Eva Henger si trova sulla sedia a rotelle, il racconto choc

Anche la piccola ha rischiato tanto: doveva essere in macchina con i suoi genitori ma complice una punizione è rimasta – fortunatamente – a casa quel maledetto giorno. Eva Henger ha comunque ammesso di sentirsi meglio anche se deve fare i conti con una quotidianità che non è la sua. L’ex moglie di Schicchi ha raccontato: “A volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino”.

“Invece quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati ad un centro commerciale a fare la spesa è stato bellissimo. Quel giorno stavo proprio bene, anche se stavo sulla carrozzina”. Eva Henger si trova sulla sedia a rotelle e ha confessato a tutti che sta passando momenti di depressione e ansia. Ha anche raccontato di commuoversi di continuo per le due persone, una coppia di anziani, che hanno perso la vita nel terribile incidente.

Eva ha assicurato che appena si ristabilirà del tutto si recherà al cimitero per porgere dei fiori ai defunti. L’altra bella notizia per la donna è che dopo l’incidente Eva e Mercedesz hanno fatto pace. Le due hanno avuto diversi contrasti e incomprensioni negli ultimi anni.

