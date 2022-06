“Non ho parole”. Eva Henger, la notizia in diretta dalla D’Urso. Succede a un mese dal terribile incidente

Eva Henger è stata vittima di un terribile incidente lo scorso 29 aprile in Ungheria. Lei e il marito Riccardo Caroletti hanno rischiato la vita: erano in autostrada per andare a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer, la loro figlia 13enne. Doveva trattarsi di una sorpresa, tuttavia durante il viaggio hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina a bordo della quale c’erano un uomo di 70 anni e una donna di 68. Dopo l’incidente Eva Henger ha raccontato quei momenti difficili.

“La prima cosa terribile è stata vedere che Massimiliano era come morto – racconta l’attrice a Pomeriggio 5 -. La più grande fortuna è che Jennifer non era con noi. Se fosse stata in macchina sarebbe morta”. A causa dell’adrenalina Eva Henger è rimasta vigile ad assistere al traumatico momento dopo l’impatto. Nonostante le numerose fratture che Eva Henger e il marito hanno riportato sono stati salvati dalla cintura di sicurezza, mentre la coppia che era alla guida dell’altra automobile è deceduta.





Eva Henger incidente cammina per la prima volta

Eva Henger è stata ricoverata in Ungheria, poi è stata trasferita in Italia e si è affidata alle mani del dottor Lorenzetti che con una serie di operazione ha rimesso in sesto l’attrice. Di recente è stata sottoposta a un intervento al braccio, come ha spiegato a Pomeriggio 5 il medico “per cercare di ridurre il più possibile la brutta cicatrice che aveva riportato, dopo il rischio di cancrena dovuto alle cure sbagliate ricevute in Ungheria. Abbiamo fatto il possibile per far sparire le tracce sul suo braccio e quasi sicuramente questo è l’ultimo intervento”.

Ora Eva Henger sta meglio e nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 in collegamento con Barbara D’Urso il pubblico ha potuto vedere l’attrice mentre cammina. Si tratta della prima volta dopo l’incidente. Mentre la conduttrice la guarda dallo studio, Eva Henger si alza dal letto della clinica in cui è ricoverata, Villa Parioli. Accanto a lei c’è il professor Lorenzetti, il medico che l’ha assistita ogni giorno e aiutata a migliorare.

“Fino a ottobre siamo a posto con le operazioni”, spiega Eva Henger. Ad assistere l’attrice c’è pure la piccola Jennifer, 13 anni che si prende molta cura della mamma. “È un’altra persona da quando è tornata e questo ci riempie di gioia – spiega il dottor Lorenzetti a Barbara D’Urso parlando di Eva Henger -. È stato un percorso duro, il grosso lo abbiamo fatto e questo è un punto molto importante per la sua ripresa. Chiaramente, come abbiamo detto, avrà bisogno di tempo, di fisioterapia, però diciamo che siamo sicuramente sulla via giusta”.

