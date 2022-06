“Ultima operazione”. Eva Henger, come sta dopo il nuovo intervento. Parla anche il suo medico

Oltre un mese fa Eva Henger e il marito Riccardo Caroletti sono stati coinvolti in un bruttissimo incidente stradale in Ungheria. Hanno rischiato la vita: i due erano in autostrada per andare a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer, la loro figlia 13enne. Doveva essere una sorpresa: durante il viaggio hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina a bordo della quale c’erano un uomo di 70 anni e una donna di 68.

Il racconto del tragico incidente nel quale hanno perso la vita una coppia di anziani, morti sul colpo, è straziante. “La prima cosa terribile è stata vedere che Massimiliano era come morto – racconta l’attrice a Pomeriggio 5 -. La più grande fortuna è che Jennifer non era con noi. Se fosse stata in macchina sarebbe morta”. A causa dell’adrenalina Eva Henger è rimasta vigile ad assistere al traumatico momento dopo l’impatto.





Eva Henger incidente, come sta dopo ultima operazione: “Sto bene”

Eva Henger e suo marito hanno riportato numerose ferite e fratture, ma sono stati salvati dalla cintura di sicurezza, mentre l’altra coppia è deceduta. Dopo lo choc iniziale e il ricovero d’urgenza in ospedale, l’attrice ha fatto ritorno in Italia per affidarsi alle sapienti mani del dottor Lorenzetti che a suon di operazioni sta rimettendo in sesto l’attrice. Eva Henger è stata nuovamente ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e ha raccontato come sta adesso, dopo essersi sottoposta all’ultimo intervento programmato, prima della lunga fase riabilitativa. “Adesso sto bene. Finalmente dovrei essermi sottoposta al mio ultimo intervento. Sono abbastanza stufa di entrare e uscire dalle sale operatorie. Però sto bene”.

A Pomeriggio 5 ha anche parlato il dottor Lorenzetti che ha spiegato il motivo dell’ultima operazione e se veramente l’intervento di oggi sia l’ultimo del percorso dell’attrice: “Stamani Eva è stata sottoposta a un intervento al braccio per cercare di ridurre il più possibile la brutta cicatrice che aveva riportato, dopo il rischio di cancrena dovuto alle cure sbagliate ricevute in Ungheria. Abbiamo fatto il possibile per far sparire le tracce sul suo braccio e quasi sicuramente questo è l’ultimo intervento”.

Infine il medico ha rassicurato tutti i fan dell’attrice: “Adesso mi aspetto di vederla in piedi nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo”. A oltre un mese dall’incidente in Ungheria Eva Henger può finalmente tirare un sospiro di sollievo: dopo tanti interventi alla gamba e al braccio inizia a vedere la fine di un incubo iniziato con quel terribile schianto. Per lei adesso si prospettano mesi intensi di fisioterpaia per tornare a camminare e tornare alla sua vita.

