Isola dei Famosi, Eva Henger difende Mercedesz. La nota ex attrice di film per adulti, ora in ospedale a seguito delle ferite riportate in un brutto incidente, è intervenuta a sostegno di sua figlia. Negli ultimi giorni Mercedesz è diventata una delle principali protagoniste nel reality condotto da Ilary Blasi. La sua storia con Edoardo Tavassi, dopo che si era parlato di un fidanzato fuori dall’Isola e gli scontri con gli altri naufraghi hanno occupato la scena. Poi sono arrivate anche da fuori voci sul suo conto.

Dopo l’allontanamento da Edoardo e l’avvicinamento al nuovo arrivato Luca Daffrè l’ex fidanzato di Mercedesz Luca Peracchi ha detto la sua sulla questione: “Se era davvero innamorata e adesso è presa da un altro la cosa non mi stupisce, perché l’ha fatto anche con me. Mi ha lasciato e dopo 1 mese era in vacanza a Santorini con un altro ragazzo”. E i rapporti con Guendalina Tavassi non vanno certo meglio: così Eva Henger ha deciso di intervenire per difendere la figlia Mercedesz.





È stato lo stesso Edoardo Tavassi a notare un certo interesse di Mercedesz Henger nei confronti di uno degli ultimi arrivati, Luca Daffrè. E di conseguenza per il fratello di Guendalina Mercedesz avrebbe solo finto con lui. Anche il profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi ha inquadrato la questione ipotizzando un comportamento non proprio sincero da parte della naufraga: “Edoardo nota subito un certo interesse di Mercedesz per Luca e i suoi dubbi sembrano trovare conferma. Quella di Mercedesz era solo una strategia?”. A questo punto è intervenuta Eva Henger a difesa di Mercedesz.

Eva Henger ha commentato il post del profilo Instagram dell’Isola dei Famosi difendendo a spada tratta la figlia Mercedesz: “Che brutto il bullismo. Ora povera Memi non può nemmeno parlare con nessuno. Ma di preciso che male sta facendo di esatto? Domani sarà un problema anche se respira?”. Certo fino ad ora Mercedesz non si è rivelata bisognosa di aiuto, in Honduras appare sempre molto combattiva. Come quando si è scontrata con Nicolas nonostante Edoardo le avesse chiesto espressamente di non farlo.

Eva Henger non si è limitata solo a parlare di “bullismo” sull’Isola dei Famosi nei confronti della figlia Mercedesz. Successivamente ha infatti pubblicato una story in cui invitava a votare a favore di Mercedesz: “Vota Mercedesz, vota contro il bullismo”. In seguito Eva ha modificato la story scrivendo semplicemente: “Votiamo per salvare la nostra Memi”. Storia che è stata ricondivisa dal profilo della figlia con la scritta: “Ascoltate mamma Eva”. Chissà se basterà questo per indirizzare il voto del pubblico…

