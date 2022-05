C’è sempre grande curiosità per conoscere quali siano le condizioni di salute di Eva Henger, dopo il terribile incidente di cui è rimasta vittima in Ungheria insieme al marito. E anche stavolta è stata Barbara D’Urso a mettersi in contatto con l’ex attrice pornografica, che dal letto di ospedale ha fatto sapere tutto. Nelle scorse ore è stata sottoposta alla sua prima operazione chirurgica. Ma purtroppo per lei non è finita qui. A parlare sono stati anche alcuni medici che le stanno prestando le cure necessarie.

Pochi giorni fa il dottor Lorenzetti aveva detto a proposito delle condizioni di salute di Eva Henger dopo l’incidente: “Il quadro è ben più complesso di quello che sembrava all’inizio. Al momento dobbiamo aspettare che le sue condizioni migliorino. Poi faremo un primo intervento al piede. Grazie alle cose che sono state fatte fino a questo momento, i due monconi della clavicola si stanno riavvicinando e solo col tutore dovrebbe andare tutto a posto. Possiamo pensare che non sia necessario un’operazione”.





Eva Henger, le condizioni dopo l’incidente: “C’è stata operazione”

Durante la trasmissione del 16 maggio di Pomeriggio Cinque, è stato riferito che Eva Henger è stata sottoposta ad un’operazione della durata di tre ore e mezza. Le sue condizioni dopo l’incidente non sono quindi ancora eccelse, anche se questo intervento effettuato venerdì scorso è stato indubbiamente molto utile. E proprio lei ha voluto dire qualcosa in più sul suo quadro clinico e su quello che succederà anche prossimamente. E i medici hanno spiegato quando potrà stare ancora meglio.

Eva Henger ha affermato in diretta televisiva: “Oggi sto meglio di ieri e di certo domani starò meglio di oggi. Sono ottimista, a breve devo fare un altro intervento, piano piano, devo avere pazienza”. Poi i dottori hanno aggiunto: “Non abbiamo fatto nessuna incisione e il piede dovrebbe guarire velocemente. Nell’arco di 30 giorni confidiamo di rimetterla in piedi. L’abbiamo operata al calcagno e c’è stata la ricostruzione della parte posteriore del piede che si era quindi deformata”. Eva Henger non può quindi ancora camminare.

”Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti”, ha scritto Massimiliano Caroletti a corredo del post su Instagram in cui ha mostrato nei giorni scorsi l’incontro in ospedale con la moglie Eva Henger, distesa sul letto e con le braccia fasciate, e il bacio. “Ed è come il primo bacio che ci siamo dati. Ti amo immensamente vita mia”.

“Finalmente!”. Eva Henger e il marito, dopo giorni lontani e di paura il momento più bello