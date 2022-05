Eva Henger e Massimiliano Carloletti, finalmente il bacio. Dopo il terribile incidente in auto si sono rivisti in ospedale. Fortunatamente per entrambi il peggio è passato. Lei, ricoverata in un ospedale, ha subito un’operazione d’urgenza in Ungheria per salvare un braccio che era a rischio setticemia.

Lui, che si trovava in un altro ospedale, è stato curato per una serie di fratture riportate in seguito all’impatto. Tutto è andato bene e dopo giorni separati Eva Henger e Massimiliano Carloletti si erano già potuti riunire in Ungheria.





Eva Henger e Massimiliano Carloletti, “finalmente il bacio”

Poi per Eva Henger è arrivato il trasferimento in Italia, in una clinica romana, da cui la mamma di Mercedesz Henger (che nel frattempo è diventata una naufraga dell’Isola dei Famosi 2022) ha piano piano aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Certamente il percorso verso la guarigione è ancora lungo: Eva Henger dovrà essere ancora operata ad un piede e non potrà muoversi per circa 3 mesi, ma avrà però sempre l’uomo che l’ama sempre come fosse il primo giorno. Uomo che ora, finalmente, ha incontrato con il marito. Ed è scattato il bacio più bello.

”Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti”, scrive Massimiliano Caroletti a corredo del post su Instagram in cui mostra l’incontro in ospedale con la moglie Eva Henger, distesa sul letto e con le braccia fasciate, e il bacio. “Ed è come il primo bacio che ci siamo dati. Ti amo immensamente vita mia”, aggiunge. Commenta anche Mara Venier, che lascia un cuore sotto la foto.

