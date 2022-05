“Sono stata io”. Isola dei Famosi: Mercedesz Henger, le lacrime della mamma Eva dall’ospedale

Mercedesz Henger si trova in Honduras. È una concorrente di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Qualche giorno prima di sbarcare sull’Isola è stata raggiunta dalla notizia dell’incidente che ha coinvolto sua mamma Eva Henger insieme al compagno Massimiliano Caroletti. In un primo momento la ragazza aveva deciso di lasciare l’Honduras per tornare in Ungheria, dove la mamma aveva fatto l’incidente.

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi aveva raccontato che tra le due c’era stata una lunga videochiamata durante la quale l’attrice aveva fatto di tutto per tranquillizzare la figlia e convincerla a non rinunciare. “Le ha detto ‘No tesoro, tu stai calma, questo è il tuo lavoro. Tu devi tornare vincitrice anche per me’”, aveva fatto sapere il giornalista. Ora Eva Henger è riuscita a far ritorno in Italia e si sta curando a Roma dove affronterà altri interventi. Anche Caroletti è a Roma: “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei al Villa Parioli”.





Eva Henger difende Mercedesz Henger

Eva Henger si trova in Italia e ai microfoni di Pomeriggio 5 ha parlato delle sue condizioni di salute e dell’esperienza della figlia Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi. Barbara D’Urso l’ha informata delle aspre critiche che la ragazza ha ricevuto sui social per aver accettato di partecipare al reality nonostante le condizioni di salute della madre. Con le lacrime agli occhi Eva Henger si è sfogata per i sensi di colpa

“A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo. Io riesco a rovinare anche questo”. Poi, ha preso nettamente le difese della figlia Mercedesz: “Sbagliano, perché le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per sé. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia, anziché piangere qui con me”. Nel frattempo Eva Henger, dopo l’incidente nel quale sono morte due persone, ha riportato diverse fratture e dovrà sottoporsi a delicati interventi. In questi giorni è stata operata d’urgenza al braccio per rischio setticemia.

A causa di una infezione al braccio Eva Henger è stata operata d’urgenza. A Pomeriggio 5 ha elencato le numerose fratture riportate e che necessitano di cure tempestive: ha fratture all’osso sacro, allo sterno, al braccio, al tallone e al bacino e ha aggiunto: “La clavicola è andata in un’altra parte del corpo”. La quarantanovenne, tuttavia, non si perde d’animo ed è pronta ad affrontare questo difficile percorso per riprendere in mano la sua vita e tornare a camminare.

“Quadro molto complicato”. Eva Henger, parla il medico: come sta ora dopo l’incidente