Un incidente bruttissimo con un bilancio che avrebbe potuto essere ancora più tragico. È quanto capitato a Eva Henger e al marito Massimiliano Caroletti. Che adesso si trovano in ospedale e devono affrontare un lungo periodo di riabilitazione. Ma oltre al dolore fisico entrambi devono fare i conti con il fatto che nel sinistro due persone sono decedute.

Il giornalista Roberto Alessi ha raccontato: “Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km un cagnolino da regalare a Jennifer. Doveva essere una sorpresa. Hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. Sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”. Purtroppo i due anziani sono morti a causa delle ferite riportate nel tremendo impatto. Secondo una prima ricostruzione erano stati questi ultimi a tentare un sorpasso azzardato e invadere la corsia opposta.





Eva Henger e il marito: come stanno dopo l’incidente

Intanto la televisione ungherese ha diffuso le immagini dell’incidente: immagini davvero terribili, con le auto completamente distrutte. A qualche giorno di distanza dall’accaduto Eva Henger è tornata a pubblicare un story sul suo profilo Instagram. L’ex attrice di film per adulti fa sapere di aver finalmente ritrovato il marito Massimiliano Caroletti. Inizialmente, infatti, i due erano stati ricoverati in due strutture diverse.

Eva Henger ha pubblicato una foto in cui si tiene mano nella mano con il marito. E scrive: “Oggi ci hanno riunito finalmente per continuare insieme questo percorso che resterà per la nostra vita indubbiamente il più difficile. Ci uniamo al cordoglio delle famiglie delle due vittime e ringraziamo enormemente tutti i soccorsi e la sanità ungherese di cuore, persone meravigliose”.

Finalmente di nuovo insieme . Voglio ringraziare personalmente tutto il popolo bianco celeste che in questi giorni ci ha ricoperto di amore e affetto . Il percorso è duro e doloroso ma siamo laziali !! Grazie di cuore a tutti Massi e Eva 🦅 pic.twitter.com/r2OvUTqeUe — massicaroletti (@massicaroletti) May 3, 2022

Anche il marito Massiliamo Caroletti ha pubblicato un messaggio su Twitter: “Finalmente di nuovo insieme. Voglio ringraziare personalmente tutto il popolo bianco celeste che in questi giorni ci ha ricoperto di amore e affetto . Il percorso è duro e doloroso ma siamo laziali !! Grazie di cuore a tutti Massi e Eva”.

Per quanto riguarda le loro condizioni proprio oggi, martedì 3 maggio, Eva dovrà sottoporsi ad un intervento inizialmente rimandato per una complicanza alla milza. Massimiliano Caroletti, invece, ha riportato la frattura dello sterno a causa di un massaggio cardiaco particolarmente potente, ma fortunatamente risolutivo.

“Intervento necessario”. Eva Henger, nuovo aggiornamento dopo il terribile incidente col marito