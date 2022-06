La figlia di Eva Henger a Pomeriggio 5. Jennifer Caroletti, sorella di Mercedesz Henger e figlia dell’ex attrice a luci rosse e del marito Massimiliano Caroletti è stata ospite insieme alla madre a Pomeriggio 5, dove Eva ha parlato dell’incidente stradale in cui è rimasta coinvolta un mese. Un terribile schianto in cui lei e il marito hanno rischiato la vita.

I due erano in autostrada per andare a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer Caroletti, la loro figlia 13enne. Doveva trattarsi di una sorpresa, tuttavia durante il viaggio hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina a bordo della quale c’erano un uomo di 70 anni e una donna di 68, entrambi morti.





La figlia di Eva Henger a Pomeriggio 5: chi è Jennifer Caroletti

Eva Henger è stata ricoverata in Ungheria, poi è stata trasferita in Italia e si è affidata alle mani del dottor Lorenzetti che con una serie di operazioni necessarie per permettere a Eva Henger di tornare a camminare. Come quella “per cercare di ridurre il più possibile la brutta cicatrice che aveva riportato, dopo il rischio di cancrena dovuto alle cure sbagliate ricevute in Ungheria. Abbiamo fatto il possibile per far sparire le tracce sul suo braccio e quasi sicuramente questo è l’ultimo intervento”, ha spiegato il medico a Pomeriggio 5.

Ora Eva Henger sta meglio e nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 in collegamento con Barbara D’Urso il pubblico ha potuto vedere l’attrice mentre cammina sotto lo guardo attento della figlia Jennifer Caroletti. La figlia di Eva Henger Jennifer Caroletti ha commentato anche il rapporto della sorella Mercedesz con Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi: “L’importante è che lei sia felice e che non abbia problemi”, ha detto la giovane, nata nel 2009 dal matrimonio dell’ex pornostar con Massimiliano Caroletti.

La figlia di Eva Henger a Pomeriggio 5 – Lei è l’unica figlia della coppia, ma ha due fratelli maggiori: Riccardino – figlio dell’attrice hard e Riccardo Schicchi – e Mercedesz Henger, figlia maggiore della showgirl avuta da una relazione con un uomo ungherese molti anni fa.

