“Ci siamo”. Mercedesz Henger ha deciso: il primo gesto dopo l’Isola è un momento indimenticabile

La finale dell’Isola dei Famosi è stata una serata piena di emozioni per i naufraghi che si sono contesi la vittoria. È stato Nicolas Vaporidis ad aggiudicarsi il successo dopo 99 giorni sull’Isola, ma nessuno di loro dimenticherà facilmente le emozioni vissute in Honduras. Soprattutto Mercedesz Henger che ha avuto la possibilità di riparlare con sua mamma Eva che di recente è stata vittima di un incidente stradale.

“Lo desideravo da tanto”, ha detto emozionata dopo aver scoperto di poter parlare con la mamma. È stata proprio Eva Henger a convincere la figlia a partecipare all’Isola dei Famosi nonostante l’incidente: “Ti ho guardato ogni giorno e ti vedo come la prima volta che hai fatto l’Isola – ha detto -. Ho pensato moltissimo e ti chiedo scusa, lo sai che siamo cocciute tutte e due mi dispiace non esserci viste per tanto tempo soprattutto per colpa mia. Avrei dovuto risolvere la situazione in modo diversa e spero che riusciremo a superare quelle cose dette e fatte”.





Mercedesz Henger rivede mamma Eva: “Vi presento Le Henger”

Mercedesz Henger era emozionata quando ha risentito sua mamma: “Mia madre mi ha appena chiesto scusa? Non ci posso credere, non so se lo sapete ma mia madre non mi ha mai chiesto scusa nella sua vita…fa un effetto stranissimo. Ora è tornata in Italia e la prima cosa che ha fatto è stata andare a trovare sua mamma che sta trascorrendo la convalescenza a casa. Dopo una dopo una breve parentesi milanese, la ragazza è andata a Roma a riabbracciare la madre Eva Henger.

Sui social arriva la foto che le mostra per la prima volta insieme dopo due anni. Il gelo causato dalla lite che le ha viste contrapposte ore è alle spalle. Emozionante l’incontro tra mamma e figlia: con loro c’è anche l’ultimogenita dell’attrice, Jennifer, avuta dal marito Massimiliano Caroletti. “Ci siamo: vi presento Le Henger”, scrive Mercedesz Henger nelle sue IG Stories, condividendo gli scatti con i fan.

Il chiarimento, arrivato durante la finale del reality show lo scorso 27 giugno, è servito ad appianare una volta per tutte i dissapori tra le due nati durante il legame di 3 anni che la ragazza ha avuto con Lucas Peracchi. Eva Henger si sta faticosamente riprendendo dall’incidente stradale in cui ha rischiato la vita insieme al marito Massimiliano Caroletti lo scorso 29 aprile in Ungheria. Dopo 47 giorni di ricovero e diverse operazioni chirurgiche è tornata a casa: ancora non può camminare, sta in sedia a rotelle, ma sorride gioiosa, però, avendo accanto sua figlia Mercedesz e questa situazione la rende felice.

“Avete visto?”. Isola dei Famosi, Mercedesz Henger sorpresa così nel cuore della notte