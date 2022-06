Isola dei Famosi, Mercedesz Henger si prepara alla finale. Nelle ultime ore i fan da casa hanno notato qualcosa di molto particolare sul volto della figlia di Eva e non hanno potuto fare a meno di sottolinearlo. Sono stati giorni molto complessi questi per Mercedesz, segnati dall’addio di Edoardo Tavassi una settimana fa e della lite con Marialaura De Vitis. “Sono davvero dispiaciuta per Marialaura – le parole della figlia di Eva – perché io davvero le ho detto tutto quello che sentivo per Edoardo”.



E ancora: “Ha avuto l’occasione di dirmi le cose che pensava, ma ha preferito parlare alle mie spalle. Loro non ci credono, ma io so quello che provo. Va bene così”. Reduce dallo scontro in cui Mercedesz le ha confidato di non potersi più fidare di lei, Marialaura ha parlato di tutta la vicenda con Luca.





Isola dei famosi, Mercedesz Henger beccata così



“Mi è stata vicina finché le sono servita. L’ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco, e ora che ormai è finale forse non le servo più per andare avanti, non lo so…”. Luca le ha risposto che secondo lui dovrebbe tirare fuori il carattere e avere un confronto con Mercedesz. Un confronto che in realtà c’è stato ma che ha aumentato le distanze. (Leggi anche Lei ci è rimasta male per il comportamento del fratello di Guendalina)



Tornano a Mercedesz Henger, molti utenti hanno sottolineato come rida sempre, persino quando dorme. “Mercedesz è l’unico essere umano che dorme sorridendo, appena la telecamere si avvicina lei incomincia a recitare” ha scritto un utente su Twitter. “Solo a me il sorriso/ghigno di Mercedesz sparato in camera 24/7 fa venire il nervoso misto ansia? No, perché leggo gente che dice di votare per lei per quel finto sorriso che si porta dietro da un mese a questa parte…” ha commentato qualcun altro.



“Lei che passa dall’essere allegra a triste in 1.5 secondi, mi ricorda qualcun altro” ha scritto un utente alludendo a Rosalinda Cannavò e alla sua esperienza all’interno del GF VIP. Nei giorni scorsi Memy era stata criticata per le su abitudini alimentari. Vegetariana, pare abbia chiesto a Nicolas Vaporidis qualcosa di specifico. “Mercedesz a Nicolas: ‘Mi insegni a pescare?’ All’ultima settimana a che pro? Poi è vegetariana ma contribuisce a ‘uccidere’ un pesce” ha scritto un utente su Twitter.

