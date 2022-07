La gaffe di Mahmood al mare. Il vincitore di Sanremo 2022 insieme a Blanco e alla loro Brividi, già autore di brani di successo per altri cantanti, come Nero Bali e Hola (I Say) e Soldi, altro brano che gli ha permesso di vincere la kermesse canora più famosa d’Italia, si sta godendo le vacanze.

In Sardegna, sua regione di origine da parte della madre, l’artista è sempre molto disponibile con i suoi fan e anche durante il bagno è stato avvicinato da alcune ragazze che gli hanno chiesto di scattare insieme una foto. Mahmooh ha acconsentito ma pochi secondi dopo ha compiuto una gaffe clamorosa. Il tanto agognato selfie in mare con il loro beniamino si è trasformato in un vero e proprio disastro, e tutto davanti agli obiettivi dei telefonini dei bagnanti che si trovavano in spiaggia.





La gaffe di Mahmood al mare, fa cadere in acqua il telefono della fan

Le immagini sono state riprese da un altro ragazzo, molto probabilmente un amico delle due ragazze, e sono presto finite in rete. In una delle due foto si vede Mahmood portare le mani alla bocca, visibilmente dispiaciuto per quanto accaduto. La ragazza, visibilmente emozionata ha chiesto un selfie all’artista che ha raggiunto il successo sul palco del Festival di Sanremo con Soldi e Brividi, ma la gaffe di Mahmood al mare è diventata virale in un attimo.

La gaffe di Mahmood al mare con la fan – Il cantante ha preso il telefono della giovane per scattare una foto ma, probabilmente a causa delle mani bagnate, lo smartphone gli è caduto in acqua sotto lo sguardo attonito della proprietaria, che pare abbia preso la cosa con filosofia ridendoci su e pubblicando le foto scattate dall’amico sul suo account Twitter.

Ale sì bell' e bravo e ti si ama, non so però se la proprietaria del telefonino ti ha amato così intensamente quando le hai fatto cadere in acqua il cellulare 😅📱🌊😂@Mahmood_Music pic.twitter.com/Vwd4BiR3EF — Clara (@MariaclaraPra) July 5, 2022

“Ale sì bell’ e bravo e ti si ama, non so però se la proprietaria del telefonino ti ha amato così intensamente quando le hai fatto cadere in acqua il cellulare. @Mahmood_Music”, ha scritto la ragazza su Twitter, dove le foto sono diventate virali: “No aspetta, non avevo capito. Cioe è lui che aveva il telefonino il mano e l’ha fatto cadere? muoioooo”, “Eh dai, avrà trovato sicuramente un modo per farsi perdonare”, “Lui scioccato ahahahah”, sono solo alcuni dei commenti al post della gaffe di Mahmood al mare.

“Questa è la loro chat”. Crisi Mahmood e Blanco, spuntano i messaggi tra i due cantanti e vincitori di Sanremo