Crisi Mahmood e Blanco. Se ne parla da giorno, da quando Today e Il Messaggero hanno pubblicato due articoli che parlavano del dietro le quinte di un evento musicale: “Sul palco di Radio Zeta si sono esibiti con la loro Brividi, ma i brividi stavolta erano solo per il gelo che li avvolgeva. – scriveva Il Messaggero – I due infatti pare che prima dell’esibizione si sarebbero totalmente ignorati”.

“Mahmood ha usato un po’ il telefono, poi si è seduto in disparte in attesa del suo momento. Blanco era dal lato opposto, intento a guardare una partita di biliardino. Non avrebbero parlato, Mahmood e Blanco non si sarebbero scambiati neanche una parola”, si leggeva ancora sul quotidiano romano, che ha parlato della crisi Mahmood e Blanco.





Crisi Mahmood e Blanco: i cantanti pubblicano la chat Whatsapp

“Accantonati Sanremo e anche Eurovision ormai sembra proprio ci sia maretta tra i due E in effetti anche al festival le espressioni di Mahmood che guardava i “colpi di testa” del suo compagno rimarranno nella storia. Ma poi a Torino giravano insieme con il monopattino e quindi il sospiro di sollievo era stato tirato dai fan. Ma ora la terra torna a tremare. La complicità sembra essere svanita nel nulla”, la conclusione dell’articolo pubblicato da Il Messaggero.

Ora sulla crisi di Mahmood e Blanco intervengono proprio i due. I vincitori dell’ultimo festival di Sanremo con il brano ‘Brividi’, hanno deciso di intervenire sui social e spiegare cosa succede. La notizia della loro crisi, infatti, ha iniziato a circolare prepotentemente e, come era prevedibile, ha preoccupato il loro fan che sui social hanno chiesto ai cantanti di confermare o smentire.

#Mahmood e #Blanco smentiscono di aver interrotto i rapporti e il clima di gelo dietro le quinte del #FutureHitsLive di Radio Zeta. Amen. pic.twitter.com/P7KTjriMo3 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) June 16, 2022

Detto fatto, dopo il gossip sulla crisi di Mahmood e Blanco i due cantanti hanno rotto il silenzio pubblicando la loro chat Whatsapp. “Ma quindi abbiamo litigato? Io non lo sapevo, allora sei uno st*o”, scrive il cantante di Soldi mandando uno screen delle notizie su Google. Blanco risponde con un vaffa. da lì una serie di ironici “Ah mi dici vaffa? Allora adesso ti blocco. Sei un baso e ora lasciami in pace“, con tanto di selfie inviati mentre si godono il relax in spiaggia.

“Li hanno visti”. Mahmood e Blanco, la brutta scoperta dei fan: “È successo di nascosto”