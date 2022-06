“Li hanno visti”. Mahmood e Blanco, la brutta scoperta dei fan: “È successo di nascosto”

Dal palco dell’Ariston a quello del PalaOlimpico, sede della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Il duo formato da Mahmood e Blanco, che ha conquistato le vette delle classifiche internazionali con il brano Brividi, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in crisi. Infatti al Radio Zeta Future Hits, secondo quanto riportato da Today, i vincitori in carica del Festival di Sanremo non si sarebbero scambiati nemmeno una parola.

È crisi tra Mahmood e Blanco?

Secondo la ricostruzione del dietro le quinte, Mahmood e Blanco prima di esibirsi al concerto di Radio Zeta con Brividi si sarebbero ignorati per tutto il tempo. I due erano nell’area hospitality, dove gli artisti si fermano prima di esibirsi. Il dettaglio però che ha fatto scattare il punto interrogativo è che la coppia non è arrivata insieme, ma a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

Mahmood avrebbe usato un po’ il telefono per poi sedersi in disparte in attesa del suo momento. Blanco invece era dall’altra parte della sala intento a guardare una partita di biliardino. I due non avrebbero parlato, nemmeno una parola.

La complicità e quell’alchimia che li ha contraddistinti da tutti gli altri artisti sembra essersi affievolita o addirittura estinta. Il pubblico si augura che si tratti solo di una cosa passeggera e che presto torneranno di nuovo quelli di un tempo: amici sia sul palco che nella vita privata.

“Adesso basta”. Sanremo 2022, tra Blanco e Mahmood è già finita? Cosa è successo davvero