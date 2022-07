Kledi Kadiu, la verità sull’addio ad Amici. Per anni il ballerino lanciato da Maria De Filippi era rimasto in silenzio. Tante illazioni e nessuna conferma. Solo ora, dopo tante chiacchiere, ha deciso di svelare tutto in un’intervista sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. Per Kledi l’ultimo anno è stato particolarmente duro, ha dovuto affrontare la malattia del figlio avuto da Charlotte Lazzari, la ballerina di 18 anni più giovane di lui sposata nel 2018 dopo tre anni di fidanzamento.



Kledi Kadiu, 47 anni, era diventato papà per la seconda volta domenica 29 agosto 2021. Lo scorso marzo aveva rivelato che il figlio Gabriel è affetto da una grave malattia: “A 13 giorni dal parto – spiega Kledi Kadiu – Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova”. Nelle settimane scorse anche la moglie Charlotte era intervenuta sui problemi della figlia.





Kledi Kadiu, la verità sull’ ad addio Amici: “Scelta di cuore”



“Quel che stiamo attraversando lo sappiamo solo noi”, sottolinea nel suo post la 30enne che prosegue: “Sai amore, da quando eri in pancia la mamma sognava momenti come questi. In particolare, ogni volta che ti immaginavo, vedevo i nostri sguardi incrociarsi, blu e azzurro, magari nutrendoti al tramonto. Quello che stiamo attraversando lo sappiamo solo noi ma vedo l’opportunità, dietro la difficoltà, in tutto il suo splendore”. (Leggi anche “Devo dirtelo”. Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni ammette tutto con Maria Laura De Vitis)



E ancor: “Sei qui. Ciò che ci lega non si può spiegare e nonostante il ritardo, finalmente possiamo gioire di questi momenti che tanto sognavo. Ti voglio bene. La tua mamma”. Parole cariche d’amore che sottolineano la grande forza e unione della famiglia di Kledi. Kledi che mette la famiglia al primo posto. È stata questa la ragione del suo addio al talent. Spiega nel corso dell’intervista.



“Quando è arrivata la mia prima figlia non potevo più dedicare 24 ore al giorno al lavoro come facevo prima”. Di liti con Maria neppure l’ombra. Il ballerino ha dichiarato di aver mantenuto un ottimo rapporto con la conduttrice di Canale5, nonostante le loro strade professionali si siano divise da qualche anno. “Ogni tanto, come quest’anno, torno nel talent come giudice”.

“Quello che stiamo passando”. Il dramma del vip della tv: la moglie parla della malattia del figlio