Emma Marrone e un dolore che non va via. La popolare cantante, il cui vero nome è Emmanuela Marrone, è oggi una delle artiste italiane più affermate ed apprezzate. La sua carriera è decollata con la vittoria nel programma Amici di Maria De Filippi nel 2010 e da allora i successi si sono sprecati. Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, vincendo nel 2012 con “Non è l’inferno”. Poi ha ottenuto diversi riconoscimenti per le vendite dei suoi singoli e album.

Tra questi ricordiamo un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 15 Wind Music Awards, senza dimenticare i dischi d’oro, di platino e multiplatino. Per quanto riguarda, invece, la vita privata sappiamo che ha avuto una storia con Stefano De Martino, prima che quest’ultimo conoscesse Belen Rodriguez. Il suo cuore, inoltre, ha vissuto un grande dolore quando, a settembre 2022, ha perso l’amato papà Rosario a causa di una grave forma di leucemia. Ieri, giovedì 25 maggio, ha vissuto il suo primo compleanno senza suo padre.

Emma Marrone commossa dal gesto dei suoi fan

Subito dopo la morte del papà Emma Marrone aveva invitato i suoi numerosi fan a fare delle donazioni all’Admo, l’Associazione di Donatori di Midollo Osseo. Ebbene proprio nelle ultime ore la cantautrice e attrice non ha potuto fare a meno di commuoversi fino alle lacrime per il gesto di alcuni suoi ammiratori. È stata lei stessa a far sapere: “Mi sono ricomposta un attimo perché mi avete fatto piangere, piango da quando mi sono svegliata“.

“Vi ringrazio con tutto il cuore per questo regalo bellissimo che mi avete fatto – ha proseguito Emma Marrone – Donare all’Admo per il mio compleanno era la cosa più bella e inaspettata. Non ce la faccio a non piangere. Grazie, perché avete fatto una cosa bellissima, e io sono onorata e orgogliosa di essere seguita da persone belle come voi. Vi amo e mi avete resa la persona più felice oggi. Grazie, vi voglio bene”.

Nelle sue story Instagram Emma mostra gli auguri ricevuti, tra gli altri, da Paola Turci per il suo 39esimo compleanno. Poi ci sono alcuni regali, ovvero diversi bouquet di colorati e bellissimi fiori. E c’è pure un video con un momento della festa che la cantante ha trascorso insieme ai suoi amici. Ma, come detto, il regalo più bello è stata la donazione all’Admo dei suoi fan. Un gesto non scontato, di generosità, ma anche di affetto e vicinanza all’artista colpita dal pesante lutto solo pochi mesi fa.

