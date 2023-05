Stefano De Martino ed Emma Marrone, tutta la verità sulla rottura. Insieme hanno fatto sognare il pubblico di fan del talent show di Maria De Filippi. All’epoca della loro partecipazione alla trasmissione, erano ancora all’inizio di una carriera che li avrebbe condotti lontani, ma anche distanti. Infatti dopo 4 anni di relazione, la coppia è giunta al capolinea. Ma dietro alla loro rottura si nascondono ancora molti dettagli tutti da scoprire. A tornare sull’argomento è stato proprio Stefano De Martino, con cui la cantante salentina ad oggi vanta un rapporto amichevole e di stima reciproca.

La verità sulla rottura tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. Dal 2009 ad oggi tante cose sono cambiate nelle loro rispettive vite. Dopo 4 anni di relazione, i due hanno preso strade professionali e sentimentali diverse, pur restando in ottimi rapporti di amicizia. Ma nonostante siano trascorsi molti anni dal giorno della rottura definitiva, i fan non hanno mai compreso i motivi precisi che avrebbero portato a un loro allontanamento. A tornare sull’argomento ancora tanto dibattuto, Stefano De Martino nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Oggi.

La verità sulla rottura tra Stefano De Martino ed Emma Marrone: “Sono meglio come ex che come partner”

“Devo ammettere di essere molto meglio come ex che come partner. Perché starmi vicino non è sempre facile. Io sono un uomo molto volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliono bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”, sono state le parole senza filtri della dolce metà di Belen Rodriguez. E non sarebbe la prima volta per l’ex ballerino di tornare a parlare della sua ex Emma Marrone. Pochi mesi fa, Stefano ne avrebbe parlato nel corso di un’intervista per La Conferenza Stampa.

“Con lei ho un bel rapporto. Ci siamo incontrati e messi insieme che eravamo ragazzini. Però abbiamo camminato insieme e condiviso una bella parte della vita. Erano anni intensi per entrambi. Ci sentiamo spesso ed è bello questo. Quando dico che tra me e lei c’è una bella intesa è verissimo“. Sempre molto chiaro anche il punto di vista di Emma Marrone, che nel corso degli anni ha continuato a trovare nella musica una fonte di ispirazione e di rinascita.

Bella senz’anima solo se sei Emma che ha appena scoperto che Stefano la tradisce con Belen ad amici 11. Ho ancora il cuore spezzato. 💔



#Amici19 pic.twitter.com/jGpUCmMsA3 — IL GIO // (@makakog) April 3, 2020

In merito alla rottura con Stefano ha ammesso: “Per me non è stato semplice, era un periodo infernale. Tutti volevano che parlassi e avevo i giornalisti sempre fuori. Quindi mi sono concentrata sulla musica. Non ho mai venduto l’immagine o il privato. Ho combattuto per far comprendere a tutti che sono un’artista”. E ancora: Sulla rottura non c’è niente di strano da dire. Perché sono cose che accadono a tutti. Poi ovviamente essendo personaggi noti si è creato il gossip e il caso intorno. Se mi sono messa a piangere? Quando un amore finisce credo siano normale piangere. Però sono sempre andata avanti a fare spettacoli. La musica spesso mi ha aiutata a tenere lontano il resto”.