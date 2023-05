“Di notte con lei sono costretto”. Stefano De Martino, il ‘sacrificio’ che deve fare con Belen

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la scelta che fa discutere. Da quando sono tornati insieme c’è grande curiosità sulla ‘tenuta’ della coppia. Il ballerino e conduttore televisivo e la showgirl, infatti, sono protagonisti di una storia d’amore infinita. Tra crisi, rotture e ritorni di fiamma si sono lasciati e poi ripresi per tre volte. Nel 2012 Stefano, che stava con Emma Marrone, si innamorò di Belen e l’anno dopo i due si sposarono.

L’anno successivo è nato Santiago De Martino, ma nel 2015 arriva la prima separazione. Quattro anni dopo, dopo la storia con Andrea Iannone, Belen Rodriguez ci riprova e torna con Stefano. Sotto pandemia, però, ecco la nuova crisi e i due se ne vanno ognuno per la sua strada. Belen nel 2021 diventa mamma per la seconda volta, Luna Marì è figlia sua e di Antonino Spinalbese. Poi, nuovamente, Stefano e Belen decidono che la loro storia non è finita. E ora sulla loro vita si scopre un aspetto curioso.

Belen e Stefano, camere separate: il motivo

Lo showman campano ha fatto alcune rivelazioni sulla vita con Belen Rodriguez nel corso di un’intervista. Il conduttore e ballerino ha spiegato che vorrebbe dormire lontano dalla sua dolce metà. Insomma Stefano De Martino racconta che vorrebbe avere il proprio letto in una camera separata rispetto a quella dove dorme Belen. Il motivo? Niente di preoccupante.

“Io la sera a letto crollo – spiega Stefano De Martino – lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”. Nel corso della chiacchierata con il giornalista del magazine il conduttore ha poi parlato del rapporto che ha con Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese. “Mi chiama Teté – le parole di Stefano – Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”.

Non c’è nessuna crisi tra lui e Belen Rodriguez. Smentite le voci che, periodicamente, escono sul loro conto. Anche se Stefano ammette: “È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci”. Poi non nasconde: “Sono meglio come ex che come compagno, starmi accanto non è facile”. Infine De Martino ha raccontato di essere entrato in crisi dopo aver conquistato il successo: “A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva: “Sei un pirla””.

