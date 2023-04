Belen Rodriguez, fuori la verità sulla presunta gravidanza in diretta tv a Le Iene. La modella e showgirl argentina si ritrova nuovamente al centro del gossip. Nelle ultime settimane le indiscrezioni messe in circolo sono state le più disparate: dalla crisi con Stefano De Martino alla presunta dolce attesa. Insomma, i fan continuano a farsi largo tra un mare di confusione e di ipotesi. E alla luce della situazione, Belen stessa ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte e mettere dunque a tacere le voci che stanno indubbiamente prendendo di mira la sua vita privata e sentimentale.

La verità sulla gravidanza di Belen Rodriguez. Giorno dopo giorno, le indiscrezioni sulla vita privata della modella e showgirl argentina si sono fatte sempre più pressanti. Se in un primo momento la diretta interessata ha preferito tacere, adesso la situazione sembra capovolgersi de tutto e prendere una piega diversa. Tante le perplessità dei fan anche sulla relazione con Stefano De Martino. Infatti oltre all’indiscrezione sulla presunta dolce attesa di Belen, negli ultimi tempi, il silenzio della coppia sui social ha destato diversi dubbi circa una presunta aria di crisi. Un bel calderone di novità che resta acceso, dunque, ma qual è la verità?

La verità sulla gravidanza di Belen Rodriguez in diretta tv a Le Iene: “Prendete appunti…”

Dal titolo di Diva e Donna che riportava alcuni riferimenti a “male oscuro” così come a una “profonda crisi personale” e di “forte disagio”, sempre riferiti a Belen, ma anche a chiari riferimenti a Stefano De Martino e a un successo che avrebbe acceso un’altra miccia all’interno della coppia: “La situazione di disagio vissuta da Belen, però, potrebbe riguardare, seppur indirettamente, anche il marito con cui i ruoli sembrano essersi invertiti…La star in casa adesso è lui”. Insomma, i pettegolezzi sulla coppia non hanno certamene aiutato i fan a capire cosa stesse accadendo nello specifico. Belen, probabilmente stanca di tale accanimento mediatico, ha deciso di rompere il silenzio.

Inevitabile per Belen Rodriguez arrivare al punto di mettere a tacere le voci. Infatti sempre sull’articolo a lei dedicato su Diva e Donna si è appreso che “La showgirl argentina da qualche tempo nasconderebbe in realtà un forte disagio…”. Sempre secondo la rivista, la conduttrice, modella e imprenditrice “starebbe iniziando a fare i conti con i segni del tempo… Sentirebbe di non essere più quella di una volta”. Proprio nel corso della puntata de Le Iene, la conduttrice ha deciso dunque di togliersi un sassolino dalle scarpe, provando a mettere a tacere le voci sul proprio conto.

Belen Rodriguez in diretta tv ha dunque annunciato: “Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere”. Nessuna gravidanza in corso e nessuna crisi di alcun genere, né di coppia né personale: i fan, secondo quanto affermato dalla modella stessa, possono tornare a dormire sogni più sereni.