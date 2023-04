Oramai è ben noto che la famosa showgirl argentina, Belen Rodriguez, si trova in isolamento da martedì 11 aprile. Mentre era in camerino, a prepararsi per condurre una nuova puntata de Le Iene, ha infatti scoperto di essere positiva al Covid. Da quanto sappiamo la conduttrice sta abbastanza bene, dunque non presenta sintomi. Nonostante questo pare sia subito tornata a casa per guardare il programma e il lavoro dei suoi colleghi.

Al momento quindi Belen Rodriguez non potrà fare altro che aspettare di risultare negativa al Covid. Come ben sappiamo però la modella 38enne è sempre molto attenta al suo fisico, curandolo continuamente con una dieta equilibrata, del sano sport e massaggi in tutto il corpo. Anche adesso quindi, nonostante si trovi bloccata a casa per problemi di salute, ha pubblicato diverse storie Instagram in cui si può notare che si trovi in splendida forma.

Belen Rodriguez e la sua prova costume a casa col Covid

Belen ha infatti postato delle foto in cui mostra ai suoi follower la sua prima prova costume, a casa col Covid. I fan non hanno ovviamente potuto fare a meno di notare con attenzione quanto il suo fisico sia davvero bello, nonostante anche le precedenti due gravidanze. La Rodriguez non si è dunque limitata soltanto a mostrare i bikini del suo marchio, ma ha sfoggiato anche il suo corpo di cui va molto fiera. Gli scatti sono stati diversi, prima frontalmente, poi lateralmente ed infine uno dettagliato con lo zoom.

Come già precisato prima, Belen indossa nelle storie un costume del suo marchio Me Fui. Ogni estate infatti lei crea una collezione diversa, assieme a sua sorella Cecilia Rodriguez. Si tratta nello specifico di un bikini super colorato, a righe arcobaleno, e molto attillato. Ovviamente gli utenti non si sono fatti scappare nessun dettaglio, notando anche che in una foto si intravede il famoso tatuaggio di una farfalla che la showgirl ha sull’inguine.

Sicuramente questo è stato un modo, per la Rodriguez, di distrarsi dalla sua attuale condizione, lavorando però allo stesso tempo. Sembra anche che la modella non aspetti altro che le temperature si alzino, così da poter prendere il sole anche da casa, come è solita fare ogni anno in vicinanza dell’estate.