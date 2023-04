Belen Rodriguez crisi? Non solo il Covid che l’ha colpita in questi ultimi giorni costringendola a saltare ancora la nuova puntata de Le Iene, ma stando a quanto racconta Diva e Donna la showgirl starebbe attraversando un periodo buio. Nel lungo articolo che il settimanale dedica all’argentina si parla di “forte disagio” e di “male oscuro”. E sì, c’entrerebbe anche Stefano De Martino, il marito con cui dall’ultimo post insieme sembra aver ritrovato il sorriso.

Il magazine edito da Cairo Editore parla di una profonda crisi personale che Belen Rodriguez avrebbe difficoltà a superare e che starebbe condizionando la sua vita. Insomma, un momento per niente facile sia sul fronte vita privata che su quello della vita professionale. Ma andiamo a scoprire i dettagli del servizio a lei dedicato da Diva e Donne che titola “Stefano solo tu puoi guarirmi dal mio male oscuro…”.

Belen Rodriguez “crisi profonda”, cosa sta succedendo

“La showgirl argentina da qualche tempo nasconderebbe in realtà un forte disagio…”, si legge su Diva e Donna, che intanto parla dell’avanzare dell’età. Sempre secondo la rivista, la conduttrice, modella e imprenditrice “starebbe iniziando a fare i conti con i segni del tempo… Sentirebbe di non essere più quella di una volta”.

E infatti “se solo qualche anno fa spopolava in trasmissione tv e riviste, nell’ultimo periodo invece stanno emergendo nuove promettenti starlette più giovani di lei”. Ma non solo la concorrenza: la crisi di Belen Rodriguez sarebbe legata anche all’avanzare della carriera di Stefano De Martino, che sta piano piano diventando un volto di punta di Rai2.

“La situazione di disagio vissuta da Belen, però, potrebbe riguardare, seppur indirettamente, anche il marito con cui i ruoli sembrano essersi invertiti… La star in casa adesso è lui“, si legge sempre sulle pagine di Diva e Donna sulla crisi che starebbe vivendo Belen Rodriguez. Che per ora non si è espressa su questo retroscena che sta facendo il giro della rete.