Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno di nuovo coppia fissa da un anno e la showgirl argentina, intervistata dalle Iene, ha parlato dell’amore lanciando ‘frecciatine’ al marito. Il primo addio della coppia risale al 2015. ”Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di separarsi”, si leggeva nella missiva del legale della coppia, l’avvocato Andrea Miccichè, inviata all’Ansa.

“Naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio”, si leggeva. Poi la storia di Belen Rodriguez con il pilota di MotoGP Andrea Iannone e i flirt, mai ufficializzati, dell’ex ballerino di Amici. Quindi il primo ritorno di fiamma. I due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda rottura.

Leggi anche: “Io incinta? Guardate qua”. Belen Rodriguez e il terzo figlio, la notizia ufficiale





Belen Rodriguez parla di Stefano De Martino, frecciatina sui tradimenti

Belen Rodriguez è poi stata paparazzata con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Quindi l’ingresso di Antonino Spinalbese, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, nella vita di Belen Rodriguez nell’estate del 2020. Dopo la nascita di Luna Marì (luglio 2021) in autunno è arrivata la crisi, si sono lasciati nell’autunno dello stesso anno è scoppiata bomba gossip su un nuovo ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

E così è stato, perché ormai i due fanno coppia da un anno e mezzo. Intervistata da Le Iene, Belen Rodriguez ha parlato dell’amore e di Stefano De Martino. “Tuo marito è birichino?”, ha chiesto Nina Palmieri de Le Iene. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”, ha risposto Belen Rodriguez, che incalzata dalla iena, alla domanda “E come lo tiene a bada?”, ha risposto: “Non lo tengo a bada”.

Poi la domanda: “Ma gli spezzi le ossa?”, ha dunque domandato Nina. “Gliele ho spezzate più di una volta”, ha detto la showigirl. Una risposta che ha fatto pensare i più a tradimenti da parte del marito. In passato, per esempio, Dagospia aveva parlato di un tradimento di De Martino con Alessia Marcuzzi, scoperto proprio da Belen mentre utilizzava un Ipad su cui – sempre a detta del sito – sarebbero arrivati dei messaggi compromettenti dell’epoca conduttrice dell’Isola dei Famosi. “L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”, ha concluso Belen Rodriguez parlando della sua visione dell’amore.