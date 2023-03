Belen Rodriguez risponde alle voci sulla sua presunta gravidanza. Secondo le ultime indiscrezioni, supportate da alcuni indizi, la showgirl di Buenos Aires sarebbe incinta del terzo figlio. Come tutti sanno la modella e conduttrice ha avuto Santiago nel 2013 da Stefano De Martino, poi i due si sono separati e Belen ha avuto una breve ma intensa storia con Antonino Spinalbese. Frutto di questa relazione è stata Luna Marì, nata nell’estate del 2021.

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez si è allontanata da social e te per un po’ di tempo e subito si è parlato di condizioni di salute non ottimali. Ecco il primo indizio sulla presunta gravidanza. Successivamente è arrivata un’altra ‘conferma’: alla domanda di una follower ‘Belen aspetti il terzo bimbo?‘ la showgirl ha risposto con un ‘mi piace’. Per molti si è trattato della prova regina, per così dire, ma c’è anche chi ha fatto notare che quel like potesse avere un altro significato, magari esprimesse un suo desiderio. Ora è lei stessa a chiarire ogni dubbio.

Belen scioglie tutti i dubbi sulla sua presunta gravidanza

Il suo ritorno dalla pausa social è stato dirompente: la foto ‘fuori di seno’ pubblicata ha raccolto in tilt follower e rete. Nelle ultime ore Belen Rodriguez è tornata a pubblicare diverse foto sul proprio profilo Instagram, riprendendo in pratica i rimi di sempre. Non solo post, ma anche nelle story ci sono immagini che sciolgono tutti – o quasi tutti – i dubbi sulla sua presunta gravidanza.

Belen ha trascorso alcuni giorni in compagnia di Stefano De Martino ed è stata davvero bene tanto da scrivere nel post: “Settimana meravigliosa”. Tra le story, poi, pubblica foto sia del compagno, corredata da immancabile cuoricino, sia di un piatto particolare. Parliamo di sushi che, come molti sanno, è fortemente sconsigliato per le donne in gravidanza: ecco dunque la risposta alla domanda sulla gravidanza. Se mangia sushi non c’è nessun figlio in arrivo.

D’altra parte era stata lei stessa ad alimentare il gossip con quel mi piace e ora smonta tutto, dimostrando di saper giocare con quelle voci che possono pure dar fastidio a qualche vip. Lei no, è serena, anzi è felice grazie non solo ai successi professionali, ma anche al ritrovato amore con Stefano. Certo i due innamorati non si dedicano più tanti post o commenti sui social, preferiscono un profilo più basso. Ma che tra i due le cose vadano come meglio non potrebbero non ci sono dubbi. Terzo figlio in arrivo o no.

